Ituzaingó: cinco hombres intentaron entrar en una casa a cuadras de "Las 5 esquinas"

Un intento de entradera bajo la modalidad "piraña" ocurrió durante la madrugada de este sábado en Ituzaingó. Una banda integrada por al menos cinco delincuentes encapuchados intentó irrumpir en una vivienda, pero el robo fue frustrado.

Terror en la madrugada a metros de "Las 5 esquinas"

El episodio tuvo lugar alrededor de las 4:50 de la mañana en las inmediaciones de la esquina de las calles Manuel Alberti y Olavarría, a solo cuadras del concurrido cruce conocido como "Las 5 esquinas".



Según fuentes vinculadas al caso, uno de los residentes se despertó ante ruidos extraños y, al acercarse al sector del living, descubrió a dos hombres.



Los delincuentes ya habían logrado abrir una de las hojas de la ventana e introducido un brazo para intentar colocar un críquet con el fin de forzar las rejas.



Un desesperado grito de alerta desde el interior de la propiedad rompió el silencio de la madrugada y sobresaltó a los intrusos, quienes abortaron el plan y escaparon a toda prisa.

La secuencia captada por los vecinos

La secuencia completa quedó registrada de forma nítida por las cámara de seguridad.



En el video se observa cómo, a las 4:46 de la madrugada, un Volkswagen Polo gris sin patente circula a muy baja velocidad, observando los frentes de las casas. Segundos después, el vehículo detiene su marcha y del interior descienden en fila cinco hombres que caminan decididos hacia el objetivo.



Tras perderse de vista durante exactamente dos minutos y medio, período en el que trataron de vulnerar los accesos, las imágenes muestran cómo, a las 4:48, los cinco sujetos regresan corriendo a toda velocidad hacia el auto, se suben en simultáneo y escapan del lugar con rumbo desconocido.