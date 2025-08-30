Ituzaingó: conocé como inscribirte al Registro de Artistas y Espacios Culturales

Es necesario destacar que este registro es una propuesta elaborada por la Dirección de Cultura -área dependeinte de la Subsecretaría de Cultura, Educación y Deportes- del Municipio de Ituzaingó. A través del mencionado registro, lo que se busca es establecer una vinculación directa con los diferentes artistas que habitan y desarrollan sus actividades culturales en el distrito.



La iniciativa en cuestión, está enfocada en aquellos artistas locales y espacios culturales que buscan formar parte de los distintos eventos, ciclos, muestras y exposiciones que se llevan adelante en el territorio. "Desde el Centro Cultural Ituzaingó creemos que la cultura es parte esencial de nuestra identidad", manifestaron desde el área cultural del Municipio de Ituzaingó.

"No solo buscamos promover las expresiones artísticas, sino garantizar el acceso para toda la comunidad", señalaron y agredaron: "buscamos propuestas para llevarlas a los distintos espacios culturales de Ituzaingó. El objetivo de este registro, promovido por el área cultural local, es lograr una articulación fluída entre la ciudadanía y el municipio para potenciar las posibilidades de expandir la cultura en todo el distrito.



Es sabido que en el partido de Ituzaingó desde hace tiempo se le da mucha importancia a las más variadas expresiones artísticas con eventos como el Ciclo IntegrArte, el Encuentro del Libro y la Palabra, el Ciclo de Jazz y Funk, el Baldosón de Tango y el Patio de Folklore, entre otros.



Es más que necesario recordar que del registro de artistas locales, el cual debe realizarse a través de un formulario online, podrán anotarse: bandas, proyectos culturales, productores de muestras artísticas, compañías de danza y organizadora de eventos culturales. Por otro parte, se encuentra el registro de espacios culturales que, en dicho formulario, se contemplan a espacios convencionales y no convencionales, experimentales o multifuncionales.