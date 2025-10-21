Ituzaingó: conocé la propuesta artística y formativa del espacio "Trama"

En primer lugar, es importante destacar que este espacio fue inaugurado el sábado 9 de agosto en lo que fue un gran encuentro artístico. Este se encuentra ubicado en Soler 80 -a tan solo una cuadra de la Estación Ituzaingó del Tren Sarmiento- y sus puertas se encuentran abiertas a toda aquella personas que esté interesada en aprender sobre pintura, escritura, yoga, xilografía y tantas otras expresiones artísticas.



Luego de la apertura oficial de este espacio -gracias a la dedicación de sus fundadores Val, Geros y Mariet- se comenzaron a dictar una serie de talleres y seminarios que le fueron dando vida al mismo. Es más, durante agosto y septiembre se publicaron los primeros talleres y rápidamente se sumaron los participantes: dibujo, teatro, xilografía, tapíz, escritura, yoga y exploración creativa, entre tantos otros.

"Estamos hilando, haciendo red en el corazón de Ituzaingó", definieron los creadores de este espacio artístico y cultural. Estos describen, a su vez, a "Trama" como un lugar "diverso para la expresión, el intercambio, el aprendizaje y la creación colectiva". "Te invitamos a ser un hilo más en esta trama que abraza y transforma", agregaron.



La próxima actividad abierta a la comunidad que se realizará en el espacio "Trama" es "Pintá tu bolsa". La misma se desarrollará el viernes 24 de octubre, a partir de las 19:30hs, con la intención de compartir un grato momento de la mano del arte y el encuentro con el otro.



"No necesitas experiencia previa. Podes venir solo o con amigos, la idea es compartir, crear y pasar un buen rato", invitaron los organizadores a través de las redes sociales. Las personas interesadas pueden contactarse al 11-3876-1390 para reservar su lugar.





Por otra parte, el sábado 25 de octubre se llevará adelante la exposición colectiva "La gráfica es encuentro". Esta actividad se desarrollará a partir de las 19:00hs y contará con la participación de artistas como Martina Kush, Duki Duarte, San Garufa, Guillermina Benitez y Selva Goeta, entre otros. También dirán presente Rosa Amarilla, Riso Milpa, Lolo Centell, Carola Grafika y Florencio Repillo.