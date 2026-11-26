El Concejo Deliberante de Ituzaingó oficializó un reconocimiento histórico para una de las figuras más influyentes de su deporte local. Mediante la sanción de la ordenanza N° 6800, se declaró oficialmente como “Ciudadano Ilustre del Partido de Ituzaingó al vecino José María CAMAROTTA”, una distinción que subraya su extensa y destacada trayectoria deportiva, social y comunitaria.



Según los fundamentos de la normativa municipal, el nombramiento responde a su invaluable aporte a la identidad y al desarrollo del deporte en el distrito. La medida no solo celebra los logros obtenidos por Camarotta en las pistas y circuitos de fondo, sino que también institucionaliza la memoria de un vecino que dedicó décadas a fomentar la práctica atlética en su comunidad.

Un pionero del atletismo desde 1977

Para comprender la dimensión de este reconocimiento, es necesario remontarse a fines de la década de 1970 cuando José María Camarotta se consolidó como uno de los grandes impulsores del atletismo en el oeste del conurbano bonaerense.



Su aporte al deporte se desarrolló en un doble frente que rara vez coincide con igual intensidad: el rendimiento competitivo y la gestión organizativa. Mientras se destacaba en los primeros puestos de diversas competencias nacionales, Camarotta asumió la tarea de construir una infraestructura competitiva en su propia ciudad.

Organización sostenida: Desde 1977, llevó adelante 19 competencias de atletismo en su ciudad natal.

Desde 1977, llevó adelante de atletismo en su ciudad natal. Proyección territorial: Su trabajo constante elevó el nivel técnico de las pruebas locales, logrando convertir a Ituzaingó en un escenario de atletismo reconocido a nivel internacional.

Su trabajo constante elevó el nivel técnico de las pruebas locales, logrando convertir a Ituzaingó en un escenario de atletismo reconocido a nivel internacional. Presencia en el espacio público: La huella de su labor trasciende los registros deportivos; en el distrito existe una plazoleta que rinde homenaje al Maratonista, un espacio urbano que evoca directamente a Camarotta y su paso por el municipio.

La hazaña en el centenario de Boston

El punto más alto de su proyección internacional tuvo lugar en 1995, cuando su talento y dedicación lo llevaron a competir en una de las pruebas de fondo más prestigiosas y exigentes del calendario mundial: la Maratón de Boston, en Estados Unidos.



Aquella participación tuvo un valor histórico adicional, ya que se trató de la 100.ª edición (centésima edición) de la tradicional carrera estadounidense. Según los datos recopilados por Historia y Arcón Ituzaingó, la competencia reunió a 45.000 atletas provenientes de todas partes del mundo, conformando una convocatoria masiva y de altísimo nivel competitivo.



En ese escenario global, Camarotta compitió luciendo el nombre de Ituzaingó en su indumentaria deportiva. A lo largo de los 42 kilómetros de exigencia física que demanda el circuito, el representante local logró una actuación sobresaliente al alcanzar el puesto 24 entre todos los competidores sudamericanos que participaron de la prueba. Ese resultado consolidó su prestigio tanto en el ámbito nacional como fuera del país.

Reconocimientos institucionales y raíces familiares

El impacto de su actuación en Estados Unidos y de su trabajo sostenido en el distrito generó repercusiones inmediatas en las instituciones culturales de la zona. En 1996, apenas un año después de su paso por Boston, el Museo Clarisse Coulombie de Goyaud lo distinguió con el premio "Personalidad Ilustre Santa Rosa de Ituzaingó".



De acuerdo con Historia y Arcón Ituzaingó, este galardón no se limitó a premiar sus marcas cronométricas o sus posiciones en el podio. La distinción puso especial énfasis en su contribución integral al atletismo, su rol como promotor deportivo y su dedicación constante hacia la comunidad de su ciudad natal.

En el plano personal, la vida de José María Camarotta estuvo marcada por el equilibrio entre la disciplina que exige el deporte de alto rendimiento y la vida familiar. Junto a su esposa, Nélida Cermelli Bergecio, formó un hogar del que nacieron sus 2 hijas: María José y Natalia Vanina. Quienes repasan su biografía señalan que logró articular su pasión por las pistas con el afecto familiar, construyendo un legado sólido tanto en el ámbito deportivo como en el personal.

Un legado vigente para las nuevas generaciones

Con la sanción de la ordenanza N° 6800, Ituzaingó reafirma el valor de sus referentes históricos en la construcción de la identidad local. La figura de Camarotta permanece asociada a la cultura del esfuerzo, la constancia y el compromiso cívico, atributos que continúan sirviendo como referencia para las nuevas generaciones de deportistas que entrenan en el distrito.

Su recorrido demuestra que el trabajo sostenido desde el ámbito barrial y municipal puede proyectarse hacia los escenarios más exigentes del mundo. Desde la organización de sus 19 pruebas locales hasta los 42 kilómetros recorridos en Boston, su nombre quedó integrado de manera definitiva a la historia del atletismo de Ituzaingó.