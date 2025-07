Ituzaingó: denuncian que en la liga de fútbol infantil, los árbitros van borrachos y drogados a los partidos

"El árbitro fue alcoholizado al club. Se quería ir a la casa porque estaba con un estado de ebriedad que no se podía mantener en pie prácticamente, así en ese estado, decidió suspender el partido."



Aunque parezca el relato de un partido de futbol entre amigos, de algún campeonato de adultos, en algún barrio de Ituzaingó, lo cierto es que el partido que dirigía este arbitro, era entre niños de 5, 6, 8 y 9 años años y la liga es la de futbol infantil más importante del municipio.



El testimonio es de Marcelo, el padre de un pequeño de 9 años enamorado del fútbol a quien hoy han expulsado no solo de su club, junto a toda su familia, sino también de las competiciones. ¿Por qué? Por haber tomado el coraje de exponer en las redes sociales, lo que habitualmente se oculta en este ámbito: árbitros en estado de ebriedad y dirigentes que hacen la vista gorda.



El calvario que viene viviendo esta familia ituzainguense comenzó hace un mes y medio atrás, en el marco de una jornada deportiva que disputaban el Club Iparraguirre y el Club Belgrano. Ambos clubes juegan en La Liga AFO, que se presenta como la "liga más grande del oeste" dado su gran variedad de competencias, categorías y clubes inscriptos.

La denuncia y la respuesta de la liga



Marcelo, después de haber visto con impotencia y enojo el escandalo de este arbitro borracho, grabó de forma casera un video comentando los hechos. Esa misma noche lo subió a redes sociales. Tristemente la respuesta de las autoridades de la liga fue -ante la publicación de este video- descalificar al club de las distintas competencias.



"Ese video yo lo borré para tratar de preservar al club, comentó Marcelo y agregó: "pero no, aun así, nos sacaron de la Copa Challenger, sacaron al Iparraguirre de la competencia que estaba jugando. De las 2 copas; el torneo apertura y de la Copa Argentina. Solo a la categoría 2016, que es donde juega mi hijo."



"En una reunión que mantuve el año pasado con el presidente de la liga, que fue por otro tema, él mismo me reconoció la problemática de los árbitros pero como no tiene a nadie para mandar a los partidos, manda a esa gente", le indicó Marcelo a La Ciudad

0:00 / 3:58 1× Encuentro entre la familia y el responsable de la Liga de futbol infantil

"hay adicciones y demás cosas que bueno, deberían ser tratadas obviamente, no hay que discriminar a nadie, pero poner una persona que va drogada o borracha a dirigir partidos de chicos de 5 a 13 años, es una locura". afirma

Hostilidad en los encuentros, agresiones y un ensañamiento contra el Club Iparraguirre





Aunque lo ocurrido con el arbitro fue hace un mes y medio, Marcelo también denuncia otros hechos que involucran a los directivos de esta liga: "en una jornada contra el Club Marineros, por festejar un gol, vinieron 5 o 6 personas a golpearme, se armó un lío bárbaro. Mi señora estaba con el celular y por estar filmando le pegaron dos cachetazos y le tiraron el celular al piso. Está todo grabado eso, está el video".

0:00 / 1:00 1× El partido en donde se produce la pelea entre los padres

La violencia escaló a más ya que "nos dijeron que nos iban a agarrar a la salida, no nos permitieron la salida principal porque estaban con palos, esperándonos en la puerta, tuvimos que salir por otro lado", relató Marcelo. Y como si eso fuera poco "la Liga sanciona con dos puntos al club agresor y nos sanciona a nosotros, a Iparraguirre, con dos puntos supuestamente por festejo desmedido" señaló.



"Nunca me burlé de nadie, simplemente festejé y grité el gol con mi hijo, y como ellos consideraron un festejo desmedido, nos sacaron dos puntos", sostuvo.



En aquella reunión con el presidente de la Liga AFO, Marcelo acude con su celular y graba dicha conversación: "se produce ese audio de una hora y media, en donde él, entre otras cosas, reconoce que tiene árbitros que van borrachos, o que van drogados, o que tuvieron que internar". "No estoy hablando de falta de preparación, ni de falta de capacitación, ni tampoco de errores que pueden cometer un árbitro en un partido", manifestó Marcelo y enfatizó: "estamos hablando de gente que va drogada, hay pruebas y videos".



Es así como todo concluyó en una sanción arbitraria sobre el club: "ahora resulta que el club Iparraguirre no compite, se fueron un montón de chicos, se fueron un montón de familias porque no competimos en nada". En la actualidad el pequeño hijo de Marcelo ya no forma parte del club y de hecho "nos corrimos nosotros del club, nos fuimos para que el club no sea perjudicado y sin embargo no lo dejan competir", sostuvo Marcelo en su relato.



"Lo que hicieron fue sacar al club de las competencias más importantes. Son de terror y encima siguen dirigiendo los mismos árbitros", agregó.