Ituzaingó: desbarataron un punto de venta de drogas tras las denuncias de los vecinos

Tras una investigación, efectivos de la Delegación de Investigaciones de Drogas Ilícitas Morón (Base Ituzaingó) y la Secretaría de Seguridad de Ituzaingó lograron desmantelar un punto de venta de estupefacientes que operaba en una propiedad ubicada en la intersección de Quinquela Martín y Villegas.



El procedimiento se originó a partir de las constantes quejas de los vecinos del barrio Iparraguirre, quienes denunciaron que la actividad ilícita perturbaba la calma de la zona.



Según los reportes, el lugar generaba disturbios permanentes, peleas entre compradores y vendedores, y un incesante "desfile" de motos y vehículos que acudían en busca de dosis, especialmente durante las horas de la noche.



Bajo la supervisión de la UFI N° 9 especializada en sustancias ilícitas, los investigadores realizaron tareas de campo que incluyeron seguimientos encubiertos, tomas fotográficas y filmaciones de las transacciones.



Con las pruebas recolectadas, el Juzgado de Garantías N° 4 libró la orden de allanamiento para la vivienda señalada.

El saldo del operativo

Durante el operativo en la propiedad, la policía logró la aprehensión de dos hombres mayores de edad. En el lugar se incautó una importante cantidad de material vinculado a la comercialización:



Más de 90 dosis de cocaína ya fraccionadas y listas para su distribución, envoltorios con la misma sustancia en estado polvoriento, dinero en efectivo, teléfonos celulares y elementos de corte para el fraccionamiento de la droga.



El despliegue contó con la colaboración del Comando de Patrullas de Ituzaingó y el personal de seguridad municipal. Tanto los detenidos como los elementos secuestrados quedaron a disposición de la justicia bajo los cargos de infracción a la Ley de Drogas.