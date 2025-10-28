Ituzaingó: detenido en CABA por una entradera a un matrimonio de jubilados

Dos jubilados fueron víctimas de una violenta entradera en su casa de Ituzaingó, donde seis hombres armados irrumpieron mientras dormían y les robaron dinero y pertenencias. A partir de la investigación, se logró detener en el barrio porteño de Nueva Pompeya a uno de los sospechosos, de 24 años, que tenía pedido de captura por el hecho.



El robo ocurrió el 30 de septiembre en una vivienda de Monroe y Brandsen, en el barrio 9 de Septiembre. Una mujer de 62 años y su esposo, de 73, descansaban cuando seis hombres irrumpieron en la casa tras forzar una reja y una ventana.



Armados, los asaltantes los amenazaron y les robaron los celulares, las alianzas y 10.000 dólares antes de escapar.



A partir de la investigación conjunta de la DDI Morón y la UFI N°1 de Ituzaingó, se determinó que los delincuentes se movilizaban en un VW Bora. Con la patente identificada, se dio aviso a las jurisdicciones vecinas para interceptarlos.



El domingo 26 de octubre, la Policía de la Ciudad interceptó al Bora en la esquina de Pedro de Mendoza y 10 de Octubre del barrio de Nueva Pompeya, a metros del Río Matanza Riachuelo.



Al momento de la intercepción dos hombres lograron darse a la fuga a pie, mientras que otros dos quedaron dentro del auto. Uno de ellos, de 24 años, tenía pedido de captura por esta causa, mientras que el otro era un menor de edad.



La Policía secuestró el VW Bora y trasladó al detenido a la sede fiscal para ser indagado.