Ituzaingó: Milei cerró de forma definitiva la Estación Experimental INTA-AMBA

Luego de un tiempo donde reinó la incertidumbre, y como parte del proceso de reorganización interna propuesto por el Gobierno Nacional, el Consejo Directivo del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) ha resuelto bajarle la persiana de forma definitiva a la Estación Experimental INTA-AMBA. Es importante destacar que el área de influencia de ésta misma alcanzaba a 39 partidos de la provincia de Buenos Aires, en su mayoría del conurbano bonaerense.



La decisión marca el fin a una institución con una amplia trayectoria en cuanto a la investigación aplicada y la asistencia técnica. Ahora, su cierre definitivo marca un vacío profundo en el entramado productivo del área metropolitana (provincia de Buenos Aires y Ciudad Autónoma de Buenos Aires).

Cierre definitivo del INTA-AMBA: el adiós al sostén de la agricultura familiar y urbana





Durante más de una década y media, la sede de Ituzaingó tuvo como eje central el acompañamiento a pequeños y medianos productores urbanos y periurbanos. Su trabajo territorial en el conurbano bonaerense resultaba una pieza clave para sostener unidades productivas de menor escala, enfocadas en la agricultura familiar y los sistemas agroecológicos.

Hoy conocemos de manera oficial el cierre de la Estación Experimental AMBA del INTA. Ni un solo argumento de las razones, pero son evidentes: este es un gobierno nacional que discrimina y ataca a los pequeños productores. pic.twitter.com/leKpWLgQdo — Javier Rodríguez (@JavoRodriguezL) February 27, 2026





El alcance de este cierre no se limita solo a las oficinas de Villa Udaondo, sino que arrastra consigo a toda la red de agencias de extensión vinculadas al programa. Estas dependencias cumplían un rol estratégico que ahora queda a la deriva: capacitación directa, asistencia técnica y desarrollo local.



En zonas atravesadas por una fuerte y constante presión inmobiliaria y urbana, el enfoque del INTA-AMBA buscaba integrar la productividad con el cuidado ambiental y el arraigo de las familias a la tierra.

Incertidumbre laboral y preocupación regional





El plano humano y operativo, el cierre impacta de lleno en decenas de trabajadores, entre los que se encuentran los investigadores, técnicos y personal administrativo. Si bien fuentes oficiales informaron que una parte del plantel logró ser reubicada en otras dependencias del organismo bajo este marco de reorganización, la pérdida de la sede física en el distrito es un hecho consumado.

Me reuní con trabajadores y trabajadoras del INTA. Charlamos sobre la preocupación por su situación en el AMBA y la importancia de la Estación Experimental. La ciencia, la tecnología y la investigación deben ser agenda de futuro. pic.twitter.com/EwoChgbnEL — Pablo Descalzo (@PablocDescalzo) March 4, 2026





La situación encendió las alarmas en el ámbito político local. En las últimas horas, el intendente de Ituzaingó, Pablo Descalzo, recibió a un grupo de trabajadoras y trabajadores afectados para interiorizarse en el alcance de esta medida. En un claro mensaje de apoyo al sector, el jefe comunal sostuvo que "la ciencia, la tecnología y la investigación deben ser agenda de futuro".