Ituzaingó: el HCD aprobó un ambicioso plan ambiental. 24 mil nuevos árboles

El Concejo Deliberante de Ituzaingó, bajo la presidencia del concejal Juan Manuel Alvarez Luna, aprobó en su última sesión ordinaria el marco regulatorio del Plan Estratégico "Ituzaingó, Bosque Urbano 2030". Esta nueva ordenanza municipal establece una hoja de ruta técnica e institucional orientada a transformar la infraestructura verde del distrito durante la próxima década.



El objetivo central de la medida es mitigar los efectos del cambio climático, prevenir el aumento de las temperaturas urbanas y saldar una deuda histórica de equidad territorial entre los distintos barrios del partido.



A través de un diseño de políticas públicas enfocado exclusivamente en la sustentabilidad y la ecoplanificación, el municipio se compromete a plantar miles de nuevos ejemplares bajo estrictos estándares científicos. La iniciativa deja de lado la forestación improvisada para dar paso a un modelo de gestión ambiental que prioriza la biodiversidad nativa y la planificación estratégica del espacio público.

El diagnóstico: la brecha de desigualdad verde

El punto de partida del plan es un análisis exhaustivo del territorio. Según los datos técnicos recabados en la línea base del año 2020 por la Subsecretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el municipio de Ituzaingó cuenta actualmente con una cobertura arbórea promedio del 28,2%. La meta legislativa sancionada obliga al Estado municipal a elevar este índice al 35% para el año 2030.



Sin embargo, las cifras globales ocultan contrastes significativos dentro del mismo distrito. Los estudios de diagnóstico presentados durante el debate legislativo exponen lo que los especialistas denominan "asimetría de infraestructura verde".



“Existen marcadas diferencias entre los distintos sectores del municipio. Mientras que el área de Parque Leloir supera el 60% de superficie arbolada, consolidándose como un pulmón verde regional, comunidades como San Alberto, Jardín Pintemar, Los Manzanares, Villa León, Almagro y Villa las Naciones registran coberturas de apenas entre el 10% y el 15%”, detalla el documento que fundamenta la ordenanza.



Ante esta disparidad, la nueva normativa tiene un carácter compensatorio. El texto aprobado establece por ley que la inversión forestal —tanto en recursos económicos como logísticos— deberá comenzar de manera prioritaria en estas áreas vulnerables, buscando democratizar los beneficios ambientales y de salud pública que provee el arbolado urbano

El combate directo a las islas de calor

¿Por qué es urgente alcanzar el 35% de cobertura arbórea? La ordenanza responde a una necesidad climática ineludible: la mitigación del fenómeno conocido como "islas de calor urbano". Este efecto se produce cuando la acumulación de asfalto, hormigón y edificaciones absorbe y retiene el calor solar, elevando drásticamente las temperaturas en las zonas densamente pobladas en comparación con sus periferias rurales o boscosas.



De acuerdo con los informes técnicos que respaldan el programa, una infraestructura verde urbana planificada tiene la capacidad comprobada de prevenir subidas de hasta 4°C en la temperatura térmica de las calles durante los picos de verano.



Además de actuar como aires acondicionados naturales mediante el proceso de evapotranspiración, los árboles aportan servicios ecosistémicos vitales. “El fortalecimiento de la red arbórea es fundamental para el drenaje pluvial, ya que las raíces y el suelo no impermeabilizado absorben enormes volúmenes de agua durante eventos meteorológicos extremos, aumentando la resiliencia del distrito frente al cambio climático”, señala el expediente técnico del proyecto. A esto se suma la capacidad de la masa forestal para filtrar la contaminación del aire y retener material particulado nocivo para el sistema respiratorio.

24.000 nuevos árboles: los tres ejes operativos

Para pasar del 28,2% al 35% de cobertura, la municipalidad se enfrenta a un desafío logístico de gran magnitud. La ordenanza estructura la intervención sobre tres ejes operativos concretos que deberán ejecutarse gradualmente hasta 2030, sumando un total de 24.000 nuevos ejemplares al ecosistema local:



1. Corredores Biológicos: Se proyecta la creación de 67 kilómetros lineales de conectividad ecológica. Este eje implica la incorporación de 9.000 nuevos ejemplares arbóreos que se plantarán en arterias estratégicas. El objetivo no es solo dar sombra a los peatones, sino crear "rutas verdes" que unan parques, plazas y reservas naturales, permitiendo el tránsito y la supervivencia de la fauna local, como aves e insectos polinizadores.



2. Nodos de Biodiversidad: El segundo pilar se enfoca en el espacio público recreativo. Se llevará a cabo la forestación intensiva de 57 espacios públicos, incluyendo plazas y parques municipales, mediante la plantación de otros 9.000 árboles. Esta densificación busca transformar áreas de esparcimiento en verdaderos refugios climáticos para los vecinos.



3. Eco-canjes y Participación Ciudadana: Reconociendo que un porcentaje mayoritario del territorio corresponde a veredas y jardines de propiedad privada, el plan involucra directamente a los habitantes. Se implementará un programa de forestación comunitaria a través de la entrega voluntaria de 6.000 árboles a vecinos, escuelas e instituciones locales, fomentando la educación ambiental interactiva.

Estándares científicos: chau a las especies invasoras

Lejos de tratarse de una simple plantación masiva, el "Bosque Urbano 2030" introduce criterios biológicos de alta rigurosidad. Para garantizar la sanidad forestal a largo plazo y evitar la propagación masiva de plagas que puedan diezmar el arbolado, la ordenanza impone una regla estricta: prohíbe que una sola especie arbórea supere el 7% del total de los ejemplares plantados en el distrito.



A su vez, la normativa exige que se dé prioridad absoluta a la plantación de especies nativas propias de la región del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Estas especies están biológicamente adaptadas al suelo y al régimen de lluvias local, lo que garantiza mayores tasas de supervivencia y un menor costo de mantenimiento, además de ser el sustento natural de la fauna autóctona.



En contrapartida, la ley marca el inicio del fin para varias especies exóticas que durante décadas alteraron el ecosistema local. Se ha dispuesto un plan de recambio gradual para especies consideradas invasoras. Según detalla el anexo técnico, árboles históricamente utilizados en veredas como la acacia negra, la mora, el ligustro, el arce, el fresno y el paraíso dejarán de plantarse y serán progresivamente reemplazados.

Exigencias de calidad y control institucional

Para evitar el fracaso en la etapa de adaptación de los árboles (donde se suele registrar la mayor tasa de mortalidad por vandalismo o estrés hídrico), el Concejo Deliberante fijó especificaciones de calidad innegociables para los viveros proveedores.



Los ejemplares destinados a los corredores biológicos deberán entregarse en envases de 20 litros y contar con una altura mínima de 3 metros. Por su parte, los árboles destinados a los parques públicos deberán ser aún más robustos: se exigirá una altura de 4 metros criados en envases de 60 litros. Además, la selección final de la especie dependerá de un cruce de datos técnicos que evaluará el ancho de la vereda y la presencia de cableado aéreo o cañerías subterráneas.



El cumplimiento de estas metas no quedará en un vacío administrativo. La ordenanza designa a la Subsecretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible como Autoridad de Aplicación directa del plan. Para garantizar la transparencia y la validación técnica constante, esta dependencia deberá mantener una articulación consultiva permanente con el Consejo de Arbolado Urbano, ente que fue formalmente ratificado bajo la Ordenanza N° 5337.



Con la sanción de este marco normativo, Ituzaingó no solo planifica su estética urbana, sino que toma una decisión de supervivencia ecológica frente a la crisis climática global, apostando por la ciencia, los datos y la equidad territorial para proteger el futuro de sus habitantes.