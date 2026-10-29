Ituzaingó: nuevas reglas para los desarrolladores; Impacto ambiental y consulta vecinal

el HCD de Ituzaingó ha dado un paso decisivo mediante la convalidación del Decreto N° 0752. Esta medida, promulgada originalmente por el intendente Pablo Descalzo, establece la regularización definitiva del Régimen Municipal de Evaluación de Impacto Ambiental. Se trata de una herramienta de gestión pública diseñada para auditar, prevenir y mitigar los efectos colaterales de la construcción y la actividad fabril en el territorio.



El marco constitucional y normativo

El espíritu del Decreto N° 0752 encuentra su principal respaldo en el Artículo 41° de la Constitución Nacional de la República Argentina. Dicho apartado consagra que todos los habitantes tienen el derecho irrenunciable a un ambiente sano, equilibrado y apto para el desarrollo humano. A su vez, impone el deber de preservarlo, dictaminando que las actividades productivas deben satisfacer las necesidades del presente sin comprometer a las generaciones futuras.



A nivel jurisdiccional, la medida se ampara en el Artículo 28° de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, el cual exige a los municipios proteger los recursos naturales y controlar el impacto ambiental de las obras públicas y privadas. Para operativizar estos mandatos, el nuevo régimen de Ituzaingó se alinea con dos normativas bonaerenses fundamentales: la Ley Provincial N° 11.723 (Ley Integral del Medio Ambiente) y la Ley Provincial N° 11.459 (Ley de Radicación Industrial).



Sobre este punto fundacional, el documento oficial aprobado por los ediles es claro en su declaración de principios. "El régimen fija con precisión las obligaciones de desarrolladores e industrias para asegurar que el crecimiento económico edilicio, comercial e industrial no comprometa la calidad de vida ni el patrimonio natural del municipio", subraya el texto normativo, estableciendo un límite concreto a la expansión sin planificación.

Nuevas exigencias para el sector inmobiliario

Uno de los ejes más contundentes de la norma radica en la categorización de los proyectos inmobiliarios, los cuales ahora deberán someterse a escrutinios proporcionales a su magnitud. La densificación urbana sin control suele derivar en el colapso de los servicios públicos, la impermeabilización del suelo y la pérdida de espacios verdes. Para evitar estos escenarios, el municipio ha segmentado las exigencias.



A partir de la sanción y plena vigencia de esta norma, los proyectos de vivienda multifamiliar de gran escala enfrentarán el máximo rigor técnico. Aquellos desarrollos inmobiliarios que contemplen más de 15 unidades funcionales tendrán la obligación ineludible de presentar un Estudio de Impacto Ambiental (EsIA) completo. Este documento es un análisis exhaustivo que evalúa variables como la demanda hídrica, la saturación del sistema cloacal, el impacto en el tránsito vehicular y la alteración de la dinámica barrial.



Por su parte, los emprendimientos de escala media no quedan exentos de la supervisión estatal. Los proyectos que proyecten construir entre 4 y 15 unidades funcionales deberán tramitar un Informe de Impacto Ambiental (IIA). Si bien este instrumento es más acotado que el EsIA, requiere igualmente demostrar que la construcción no generará un pasivo ambiental irreversible en el área de influencia directa.



Según datos estadísticos del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, la exigencia de Evaluaciones de Impacto Ambiental previas a la construcción ha logrado reducir en un 42% los conflictos socioambientales en municipios del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) durante la última década, al detectar y corregir fallas de diseño antes de los movimientos de suelo.

La industria bajo la lupa municipal

El sector productivo también encuentra nuevas directrices en el Decreto N° 0752, orientadas a garantizar que las fábricas operen bajo estándares ecológicos modernos. Los establecimientos industriales que tengan la intención de instalarse dentro de la zona industrial del territorio municipal deberán cumplir con pasos ineludibles antes de iniciar cualquier operación.

El requisito principal será obtener la Declaración de Impacto Ambiental (DIA). Este documento funciona como el aval estatal de que los procesos productivos, la emisión de gases, el tratamiento de efluentes líquidos y la gestión de residuos sólidos se ajustan a los parámetros permitidos. Sin esta Declaración, será administrativamente imposible que el municipio emita el Certificado de Aptitud Ambiental (CAA).

Cabe destacar que esta obligatoriedad aplica de manera indispensable para las industrias de 1ra y 2da categoría. En la legislación provincial, estas categorías agrupan a los establecimientos que, por su naturaleza, insumos o procesos, presentan un riesgo ambiental que va desde leve hasta moderado, requiriendo monitoreo constante para prevenir episodios de contaminación.

Rigurosidad técnica y certificación profesional

Para evitar que los informes ambientales se conviertan en meros trámites burocráticos vacíos de contenido o, peor aún, en documentos complacientes con los desarrolladores, la normativa impone rigurosos estándares de profesionalismo.

"La calidad del control estatal depende directamente de la solvencia técnica de la información que ingresa a los expedientes", señalan especialistas en derecho administrativo ambiental consultados sobre legislaciones de esta índole. Es por ello que todos los estudios e informes presentados ante la municipalidad deberán estar obligatoriamente elaborados y firmados por profesionales debidamente matriculados e inscriptos en el Registro Único de Profesionales Ambientales y Administradores de Relaciones (RUPAYAR).



Asimismo, el decreto blinda la veracidad de las mediciones de campo. Cualquier análisis de laboratorio requerido para evaluar el estado del agua, la calidad del aire o las condiciones del suelo deberá ser ejecutado exclusivamente por entidades científicas y laboratorios que cuenten con la habilitación formal del Ministerio de Ambiente de la provincia de Buenos Aires. Esta cláusula evita la manipulación de datos empíricos y asegura que las muestras sean procesadas bajo protocolos estandarizados e imparciales.

Participación ciudadana y el Acuerdo de Escazú

Una de las innovaciones más destacadas del nuevo régimen es el procedimiento de participación ciudadana activa en sintonía con el Acuerdo de Escazú —el primer tratado ambiental de América Latina y el Caribe— y la Ley Nacional N° 27.275 de Acceso a la Información Pública.



Antes de que el Estado municipal emita una Declaración de Impacto Ambiental a favor de un desarrollador o una industria, se abrirá un período de consulta pública. Este lapso no podrá ser menor a 10 días hábiles. Durante este tiempo, los vecinos, las organizaciones no gubernamentales y las asambleas barriales tendrán garantizado el derecho a acceder a los expedientes, analizar los estudios técnicos presentados y expresar sus objeciones o sugerencias. Este mecanismo interactivo y transparente busca que las decisiones sobre el territorio dejen de tomarse a puertas cerradas, otorgando a la comunidad un rol protagónico en la defensa de su propio hábitat.

Eficiencia administrativa y plazos de resolución

Finalmente, el legislador ha buscado que el rigor ambiental no se traduzca en una paralización burocrática de la economía local. El desarrollo sostenible requiere también de un Estado ágil. En este sentido, la Autoridad de Aplicación municipal tendrá plazos perentorios y taxativos para expedirse.



El régimen establece que la municipalidad dispondrá de un plazo máximo de 60 días hábiles para analizar la documentación, evaluar las objeciones vecinales y emitir una resolución sobre las evaluaciones de impacto ambiental presentadas.



A su vez, reconociendo las dinámicas financieras y operativas del sector manufacturero, la norma contempla un mecanismo de pronto despacho. Este recurso legal podrá ser activado a los 45 días hábiles para el sector industrial, obligando a la administración pública a emitir una respuesta formal para evitar demoras innecesarias en las inversiones productivas.



Con la implementación de este marco normativo, el municipio establece reglas de juego claras. El control preventivo deja de ser una opción para convertirse en un imperativo legal, demostrando que el progreso urbano y el cuidado del medio ambiente pueden y deben coexistir bajo la estricta vigilancia del Estado y la mirada atenta de la sociedad civil.