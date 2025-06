Ituzaingó: el Mercado Bonaerense Fijo celebra su primer aniversario

Fue aquel 27 de junio de 2024 cuando -luego de una inversión de $260 millones de pesos- el Mercado Bonaerense Fijo de Ituzaingó abrió sus puertas al público. La primera recorrida por sus ocho puestos, encabezada por Axel Kicillof (gobernador de la provincia de Buenos Aires), Pablo Descalzo (intendente del Municipio de Ituzaingó) y Javier Rodríguez (minsitro de Desarrollo Agrario bonaerense), dejó inaugurado este espacio que, en aquel momento, fuera el sexto mercado fijo en territorio bonaerense.



El tiempo pasó y el Mercado Bonaerense Fijo tomó vida. Este se llenó de vecinos, los cuales realizan sus compras todos los días, y encontró su propia dinámica, al punto de registrar la visita de más de 18 mil personas al mes. Este número fue confirmado -allá por agosto de 2024- por Marcelo Barone (director del Mercado Bonaerense Fijo de Ituzaingó) a quien, desde La Ciudad, hemos contactado en el marco de la celebración por el primer aniversario de este importante espacio de comercialización entre productores y consumidores.



Este se refirió, en primera instancia, a la importancia de esta política pública conocida como "Mercados Bonaerenses" y a la colaboración del gobierno provincial con los distintos municipios para que "esto se pueda poner en marcha". El entrevistado destacó también como "cada municipio, a su manera, gestiona este programa". "Esto es lo rico de la propuesta de Mercados Bonaerenses", agregó Marcelo Barone.

"Lo más interesante es poder conocer el funcionamiento del mercado, cuál es la política pública, cuál es el compromiso de Ituzaingó para sostener eso", le comentó a La Ciudad el director del Mercado Bonaerense de Ituzaingó. "Hay bastantes cosas para poder conversar, que me parece que deben ser de interés de la población, que va más allá de que cualquier vecino pueda venir a comprar el pan, la carne o la verdura barata", reflexionó Marcelo Barone.



En redes sociales, el Mercado Bonaerense Fijo anunció que este viernes 27 de junio -en el marco de su primer aniversario- realizará un gran sorteo. Este mismo vendría a ser "una especie de conmemoración" y está organizado de la siguiente manera: "cada operador, titular de cada uno de los distintos puestos en el mercado, aporta un premio para que desde la organización del espacio lo podamos sortear".



En este sentido, habiéndose cumplido un año desde su puesta en funcionamiento, Marcelo Barone consideró importante resaltar "el compromiso y la decisión" de Pablo Descalzo como así también "de todo el Gobierno Municipal" para que el mercado en Ituzaingó funcione de gran manera y abra sus puertas todos los días. Este remarcó también el gran "esfuerzo económico y del recurso humano" señalando lo siguiente: "esto no es solo un programa que se pone en marcha porque la verdad que, en la provincia de Buenos Aires, hay diez de estos mercados y no todos funcionan tan bien como el de Ituzaingó y, a su vez, no todos los municipios tienen la misma mirada sobre esto". "Esto es, desde mi punto de vista, lo importante", finalizó.