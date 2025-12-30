Ituzaingó: el Mercado Bonaerense Fijo cierra el año con increíbles ofertas

Es importante destacar que el Mercado Bonaerense Fijo de Ituzaingó se ha logrado consolidar como referencia ineludible para miles de vecinos del oeste del conurbano que buscan aliviar el bolsillo sin sacrificar la calidad. En esta oportunidad, de cara a los últimos días del año, este espacio renueva su grilla de ofertas y promociones en productos de la canasta básica, como carnes, lácteos, frutas y verduras.



Vale la pena remarcar que desde su inauguración -a mediados de 2023, fruto de la articulación entre el Gobierno Local y la gestión provincial- este Mercado Fijo ha experimentado un crecimiento notable, atrayendo a más de 20.000 personas por mes. Esta afluencia masiva subraya el éxito de la política pública que, tras implementarse inicialmente con ferias itinerantes, ahora consolida espacios físicos de comercialización directa.





Dicho programa provincial funciona como un verdadero punto de encuentro donde más de 2.300 productores locales y regionales (que forman parte del programa en sus más de 123 distritos de despliegue) tienen la posibilidad de vender sus mercaderías directamente al consumidor, generando una dinámica comercial justa y beneficiosa para ambas partes.



Si bien las ofertas semanales se actualizan constantemente, lo que realmente destaca como un motor de consumo y ahorro para los vecinos es la posibilidad de acceder a un 40% de ahorro sobre el total de la compra al utilizar Cuenta DNI del Banco Provincia. Este beneficio, que se suma a los precios de por sí económicos del Mercado, lo consolida como uno de los lugares más elegidos para realizar las compras del hogar en la zona.

Estas son algunas de las ofertas que presentó para esta semana el Mercado Bonaerense Fijo



