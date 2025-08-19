Ituzaingó: el Mercado Bonaerense Fijo renovó sus ofertas

El desarrollo del programa Mercados Bonaerenses ha sido clave a la hora de que vecinos y vecinas del partido de Ituzaingó cuenten con opciones claras a la hora de realizar sus compras y generar un ahorro en la economía de cada familia. Esta política pública comenzó a desplegarse en todo el territorio bonaerense a partir de 2020 -en pleno contexto de pandemia- y luego, con la realización de diferentes ferias itinerantes, dicho programa avanzó hacia un camino que promueva la soberanía alimentaria.



Esta iniciativa tiene presencia en más de 123 distritos de la provincia de Buenos Aires y ha permitido, desde su puesta en funcionamiento, la articulación con más de 2.300 productores locales y regionales. Es así como, luego de una primera etapa marcada por la realización de ferias itinerantes y comunitarias, el gobierno bonaerense comenzó con la idea de desarrollar espacios físicos destinados a la comercialización de diferentes tipos de alimentos y productos.

En la actualidad son 11 estos espacios; y uno de estos se encuentra en el partido de Ituzaingó (Caaguazú 2283). Este acaba de cumplir dos años de su puesta en funcionamiento y -a lo largo de este tiempo- se ha logrado instalar como un punto de referencia para vecinos del distrito y de zonas aledañas. Tal es así que, de acuerdo a lo expresado por sus coordinadores, a este Mercado Bonaerense Fijo asisten más de 18.000 personas al mes.



Este espacio ha logrado desarrollar una dinámica particular, tanto con los vecinos como con los productores que le dan vida. Parte de esta es que, semana tras semana, las autoridades del mercado anuncian -mediante las distintas redes sociales- cuáles son las ofertas disponibles.



Es así como, con el objetivo de incentivar y alentar la comercialización directa en este punto de cercanía, se pueden hallar interesantes ofertas en los diferentes puestos que conforman este espacio. Esto fomenta, al mismo tiempo, el diálogo y el vinculo directo entre quienes producen los alimentos y los consumidores finales, sin la necesidad que participen más intermediarios en dicha cadena.



Las personas también pueden acceder a increíbles promociones en el Mercado Bonaerense Fijo. Estas ofertas se actualizan todas las semanas pero también se destaca el 40% de ahorro abonando la compra de productos con Cuenta DNI de Banco Provincia.

Conocé las ofertas que presentó el Mercado Boanerense Fijo para esta semana





