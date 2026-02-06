7 de feb. de 2026

Ituzaingó: el municipio ofrece testeos médicos gratuitos

Diario La Ciudad

1 min de lectura

Con el objetivo de reforzar las medidas de prevención y cuidado de la salud, los Centros de Atención del sistema sanitario municipal serán sede de jornadas gratuitas de testeos confidenciales y voluntarios de VIH/SIDA y sífilis, con resultados en el momento, sin turno ni orden médica.

Además de realizar estas pruebas rápidas, quienes se acerquen a dichas sedes recibirán información sobre la prevención y el tratamiento de estas enfermedades de transmisión sexual. 

Lugares, días y horarios de atención

  • Centro Integral para la Atención de la Mujer y Diversidad (Haití 1902) - Lunes a viernes de 8 a 15hs

  • CAPS Villa Ángela  (Udaondo 950) - Miércoles de 8 a 14hs

  • CAPS San Alberto (Pringles 2770) - Sábados de 8 a 12hs

  • CAPS Otharán (Zorrilla de San Martín 4249) - Martes de 8 a 14hs

  • CAPS Dr. Gelpi (Gelpi 2156) - Viernes de 8 a 13hs

    (+) Más información, llamando al 2120-1870 o personalmente en Avenida Ratti 10. 
