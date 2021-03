Ituzaingó: el municipio prepara una aplicación propia para pedir viajes en auto y sale a compertirle a Uber

La firma del decreto del gobierno nacional que declara como servicio público a las TICS ( Herramientas tecnológicas de información y comunicación) ha abierto una oportunidad hasta hoy desconocida en el ambito estatal que esta siendo estudiada hasta el más minimo detalle por las autoridades municipales de nuestra ciudad; el dato sensible es que si las herramientas de acceso a la información y a la comunicación son declaradas como servicios públicos (Internet, celulares, TV por cable, etc) , las conocidas aplicaciones que permiten contratar servicios también lo son. Ese dato abre un mundo de oportunidades para que los estados puedan intervenir en un mercado concentrado y casi monopolico de servicios hasta hoy en manos casi exclusivamente de las aplicaciones propiedad de grandes multinacionales y le permitiria a la vez ,entrar al mundo de las aplicaciones concesionando el servicio a empresas nacionales. ¿Cual es el objetivo? abaratar el servicio y favorecer con más ingresos a los prestadores.

Una aplicación para contratar un viaje en automóvil

La contratación de un viaje en auto mediante una aplicación, ya es un servicio usado masivamentne. Primero con UBER, ahora con cabify, los usuarios ven en el sistema de apoyo tecnológico que facilita la contratación, una ventaja frente al remis o al taxi. La clave está en la aplicación, que es una herramienta TIC y que interviene en forma casi exclusiva en la contratación del servicio.

¿Pero que pasaría si esa aplicación, con las mismas características, es un servicio público y el Estado lo concesiona a una empresa privada nacional que lo opera bajo condiciones más favorables para el pasajero y el chofer? La pregunta surgió en una reunión entre el Jefe de Gabinete Pablo Descalzo y el actual Secretario de Gobierno y Seguridad Juan Manuel Alvarez Luna, lo que motivó que un equipo de trabajo comenzara a investigar para avanzar en el proyecto y por lo que supo La Ciudad, ya se encuentra muy avanzado

” La declaración de servicio público, nos permitiría concesionar el servicio a una empresa que haya desarrollado una aplicación y otrogarle la concesión bajo las condiciones que se discutan en el pliego, Nos interesa primero que sea más barato y despues que el prestador(el chofer) cobre más que lo que les pagan las aplicaciones internacionales.” aclaran desde la comuna. Por supuesto que deben tener todo en regla: en ese caso es igual que con cualquier otra aplicacion.” El sistema de contratacion sería el mismo, inclusive con más controles que los que usan las aplicaciones actuales:

El otro dato importante, es que ya hay empresas tecnológicas nacionales que han desarrollado aplicaciones de las mismas condiciones que las conocidas. ” Eso no es un problema, ya hay empresas dispuestas a presentarse a la licitación” aseguran

“Nuestra idea es que el chofer que se incorpore a nuestra aplicación cobre más que Uber y Cabify y que para el pasajero el viaje sea más barato: es simple, a mayor competencia, mejor servicio.” EL otro aspecto que esta en estudio es que el porcenaje que se le retiene al chofer por cada viaje, pueda también usarlo para pagar las inspecciones al vehículo y renovar los permisos. “UBER cobra un 25%, nosotros estamos pensando en un 15 %, un diez por ciento menos“. Ese porcentaje le representa al chofer un incremento real de su salario muy importante.

Desde la Comuna aseguran que el andamiaje juridico está casi listo para presentarle al Concejo Deliberante, el Organo que debe aprobar las concesiones. “Faltan detalles pero estamos avanzando a paso firme.”