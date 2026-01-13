Ituzaingó: el operativo "AySA en tu Barrio" regresa a Villa Udaondo

El gobierno municipal ha informado que, desde el lunes 19 hasta el viernes 23 de enero, los vecinos de la zona de Villa Udaondo contarán con la posibilidad de realizar diferentes trámites relacionados al servicio de agua y saneamiento en el distrito. "Los esperamos para atender sus consultas y resolver sus trámites de forma ágil", señalaron desde la Unidad de Gestión Municipal "Villa Udaondo".



Resulta interesante destacar que los trámites que se podrán realizar durante estas jornadas van desde asesoramiento sobre tarifa social (para quienes deseen conocer más sobre los beneficios y requisitos para acceder a beneficios especiales) hasta gestiones de facturación (incluyendo consultas, correcciones o actualizaciones de datos en las boletas del servicio).





Esta nueva edición de "AySA en tu barrio" se desarrollará en la UGM "Villa Udaondo" (El Tirador 451), de forma totalmente abierta a la comunidad. En cuanto al horario de atención al público, se ha informado que este será de 10:00 a 12:00hs y la misma se brindará -sin la necesidad de tener que solicitar un turno previamente- hasta el viernes 23 de enero.



A los tramites mencionados anteriormente, se le suman otras gestiones que se podrán llevar adelante en este nuevo operativo de "AySA en tu barrio". Estos van desde cambio de titularidad y actualización de dirección fiscal hasta regularización de deudas y reclamos técnicos.