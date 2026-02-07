Ituzaingó: el Peronismo presentó una lista de unidad
Luego de intensas negociaciones, el peronismo logró presentar listas de unidad en la mayoría de los distritos de la provincia de Buenos Aires. En Ituzaingó, la lista presentada tendrá al ex intendente Alberto Descalzo como candidato a presidente.
Unidad en la Provincia
El peronismo bonaerense definió que el gobernador Axel Kicillof será el nuevo presidente del Partido Justicialista bonaerense, cerrando así un capítulo que se había abierto a mediados de diciembre, cuando concluyó la gestión del diputado nacional Máximo Kirchner al frente del partido.
El acuerdo de unidad consagró a Verónica Magario como vicepresidenta primera, a Federico Otermín como vicepresidente segundo y a Mariano Cascallares como secretario general. Máximo Kirchner presidirá el Congreso partidario y Leonardo Nardini la junta Electoral.
Una lista a nivel local
La lista encabezada por Alberto Descalzo quedo conformada de la siguiente manera:
PRESIDENTE: Alberto DESCALZO
VICEPRESIDENTE: Gabriela ALONSO
SEC. GENERAL: Marcelo NADAL
SEC. ADMINISTRATIVO Y DE ACTAS: Daniela BURICO
SEC. DE ORGANIZACIÓN: Juan Manuel ALVAREZ LUNA
SEC. DE FORMACIÓN POLITICA: Javier CERNADAS
SEC. DE DESARROLLO HUMANO: Mónica MOYANO
SEC. DE RELACIONES: Carlos ALEGRE
SEC. DE FINANZAS: Sandra REY
SEC. CULTURA Y COMUNICACIÓN: Adrián ODDOS
SEC. DE LA MUJER: María LAURENZA
SEC. ASUNTOS GREMIALES: Juan Carlos LOPEZ
SEC. DE LA JUVENTUD: Matías LOPEZ KUNIKOWSKI
SEC. DE DERECHOS HUMANOS: Yamila BAZAN
SEC. TECNICO PROFESIONAL: Damian SGRO
SEC. DE DISCAPACIDAD: Valeria GUTIERREZ
CONGRESALES TITULARES: Pablo DESCALZO , Elizabeth GERLACH , Alfredo ALMEIDA ALFREDO, Pamela CARRIZO, Pablo PIANA, Gloria VARGAS, Gustavo GONZALEZ y Mónica SANCHEZ