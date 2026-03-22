Ituzaingó: en un control de rutina detienen a un repartidor de droga con tres millones de pesos

Un control vehicular preventivo que parecía de rutina terminó con el secuestro de una importante suma de dinero y drogas preparadas para la venta al menudeo. Un hombre de 33 años fue detenido en Ituzaingó tras ser sorprendido con más de 3 millones de pesos en efectivo y decenas de envoltorios de cocaína en el interior de su auto.



El procedimiento se llevó a cabo ayer viernes 21 de marzo, minutos después de las 13:00 horas, en la intersección de las calles Narbondo y Aquino del barrio Iparraguirre.



Según fuentes de la investigación, el operativo comenzó cuando un móvil municipal interceptó a un Fiat Siena color gris para una identificación de rutina. Contaron con el apoyo de personal de la Policía a bordo de otro móvil para brindar cobertura y proceder con el protocolo.

La requisa preventiva y el hallazgo

Al cursar los datos por el sistema informático, tanto el vehículo como su conductor, identificado oficialmente como R. D. S. (33), con domicilio en la calle Caaguazú del distrito, figuraban "sin novedad", es decir, sin pedidos de captura ni impedimentos legales activos.



Sin embargo los efectivos procedieron a realizar una requisa preventiva del vehículo en presencia de testigos hábiles, topándose rápidamente con la carga ilícita.

Millones y dosis para la venta

Fuentes del caso confirmaron que se logró el secuestro exacto de 34 envoltorios que contenían un total de 24,8 gramos de cocaína.



Además, se incautó la suma de 3.300.000 pesos en efectivo, presuntamente producto de la comercialización de estupefacientes, y tres teléfonos celulares que serán peritados por la Justicia para rastrear los vínculos de la red de narcomenudeo.



Actualmente, el delincuente permanece detenido y enfrenta cargos por infracción a la Ley 23.737 (Tenencia de estupefacientes con fines de comercialización). El caso quedó en manos de la UFI N° 9 de Morón, especializada en la temática, cuya fiscal se encontraba en camino a tomarle la declaración indagatoria al imputado.