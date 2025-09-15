Ituzaingó: entraron a un edificio a robar y todo quedó filmado

Dos delincuentes ingresaron de madrugada al garaje de un edificio en Ituzaingó sur y robaron una moto Honda roja. Forzaron dos accesos y escaparon arrastrando el vehículo, que su dueño utilizaba como herramienta de trabajo.



Durante la madrugada de hoy lunes, dos delincuentes robaron una moto del garaje de un edificio ubicado en Olivera y Los Pozos, en Ituzaingó sur.



El hecho ocurrió alrededor de las 2:30, cuando los ladrones forzaron primero la puerta de ingreso al hall y luego la que conecta con el garaje. Una vez adentro, arrastraron la moto hacia la calle y escaparon.



La víctima, Rodrigo (conocido como roddri en su faceta de rapero), un joven vecino del edificio, recién se enteró del robo a la mañana siguiente, al ver en el chat de residentes que las entradas habían sido violentadas.



Al notar la falta de su vehículo, pidió las cámaras de seguridad, donde todo quedó registrado.



Se trata de una moto Honda roja, patente A170KRC, que Rodrigo utilizaba como herramienta de trabajo para realizar motomensajería y delivery, actividad que combina con su faceta de rapero y productor musical, luego de haber quedado sin empleo formal.



Tras lo ocurrido, radicó la denuncia en la Comisaría 1ra de Ituzaingó y difundió las imágenes en redes sociales para intentar recuperar el rodado.