Ituzaingó: este viernes llega una gran jornada circense para las infancias de Barrio Nuevo

Las vacaciones de invierno llegan a su fin -los niños, niñas y adolescentes volverán a las aulas a partir del próximo lunes- y en el partido de Ituzaingó todavía quedan actividades por disfrutar. Las infancias pudieron acceder -a lo largo de estas dos semanas- a distintas propuestas culturales gratuitas, algunas en la Plaza San Martín, en los Playones Deportivos y otras en el Teatro Gran Ituzaingó.



Pero también se llevaron adelante actividades recreativas, destinadas para este sector, en el Polideportivo La Torcaza y en los diferentes Centros de Desarrollo Social que se encuentran operativos en el distrito. Tal es el caso del Centro de Desarrollo Social "Barrio Nuevo" (Alsina 4345) en el cual se desplegó un gran abanico de propuestas durante estas dos semanas: jornadas de juegos, deportes y merienda como así también shows de varieté de circo.

Este viernes 1 de agosto, siendo el último día de las vacaciones de invierno, el Centro de Desarrollo Social "Barrio Nuevo" tiene preparada una actividad muy especial para compartir con los niños y sus familias. Se trata de una tarde de circo, que comenzará a partir de las 15:00hs, de la mano del show "Entrelaza-dos".



"Estas dos semanas estuvimos festejando las vacaciones de invierno con la idea de garantizarle a los chicos y chicas eso, un receso escolar divertido y en comunidad con juegos, deportes y talleres culturales", le comentó Lucía Pugliese, coordinadora del Centro de Desarrollo Social "Barrio Nuevo", a La Ciudad. También señaló que, además de los juegos y talleres, se les brindó la posibilidad de llevarlos a disfrutar de dos obras teatrales. "Esto fue pensado sobre todo porque hoy en día la entrada a un cine o teatro cuesta bastante dinero y le resulta caro a las familias", agregó la entrevistada.



La propuesta para el día de hoy viene de la mano de "Entrelaza-dos". "Esta es una obra muy divertida, de circo obviamente, en donde hacen piruetas y acrobacia", adelantó la entrevistada. La función está programada para las 15:00hs y no se suspenderá en caso de lluvia: "los chicos y sus familias estarán bajo techo, dado que el día justamente no acompaña, para poder disfrutar del último día de vacaciones".



Todas las propuestas que se han desarrollado hasta el momento "son para promover la inclusión y no dejar a nadie afuera" ya que "todos tenemos el mismo derecho a disfrutar, a divertirnos y a descansar", enfatizó la entrevistada.