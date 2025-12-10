Ituzaingó: La Feria Lupita regresa a Parque Leloir

Feria Lupita ya es un clásico para las familias de zona oeste que buscan opciones para disfrutar de los fines de semana. Es por esta razón que, una vez más, dicho grupo de feriantes invita a acercarse a Pompeya Leloir (Martín Fierro 2997) y recorrer los distintos emprendimientos que se instalarán durante toda la tarde del domingo 14 de diciembre.



De esta manera se podrá pasear entre el característico arbolado de Parque Leloir, disfrutar de algún trago en Pompeya y visitar los puestos de Feria Lupita. "Te esperamos con diseño, arte y una edición navideña para disfrutar en familia", destacaron desde las redes de Feria Lupita.

Esta propuesta convoca también a todas las familias ituzainguenses y de zonas aledañas a acercarse para, entre otras cosas, aprovechar a realizar actividades al aire libre. Es importante señalar que el pronóstico extendido -brindado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN)- indica que el domingo contará con una mínima de 18° y una máxima de 25°, con algunos chaparrones aislados durante la madrugada y la mañana del domingo.



Feria Lupita es una propuesta que reúne principalmente las ramas del arte y el diseño de autor. Los inicios de la misma se remontan a 2021 -luego de la pandemia del covid-19 y una vez levantadas todas las restricciones- con el objetivo de agrupar a diferentes emprendimientos que buscaban un espacio de encuentro y desarrollo.



Esta se caracteriza por la gran variedad de emprendimientos, sobre todos los relacionados al arte y al diseño, que le dan vida a los diferentes espacios en donde Feria Lupita lleva adelante sus encuentros con la comunidad. Dicho esto, también se pueden hallar algunos puestos que se dedican a la reventa de otros productos como ropa, mates, etc.