Ituzaingó: Infierno en San Alberto, un apagón masivo deja a miles de vecinos sin luz con 40 grados de térmica

Lo que debía ser una jornada habitual se transformó en una pesadilla para los vecinos del barrio San Alberto y Villa Las Naciones. Con el termómetro marcando una temperatura extrema de 40°C y una sensación térmica aún superior, un corte masivo de energía eléctrica dejó a gran parte de la localidad a oscuras, sin ventilación y, en muchos casos, sin agua.



Edenor informa que el servicio estaría restablecido a las 18 horas, pero ese horario es estimativo



El apagón, que comenzó en horas de la tarde, tiene su epicentro en la Subestación Nº 366 "San Alberto", ubicada sobre la calle Coronel Pringles al 2800, lindera al Centro de Diagnóstico Municipal (CEDIM). Según información técnica a la que pudo acceder este medio, la falla no se limita a un fusible domiciliario: se trata de una avería en media tensión que afecta al Transformador Nº 2 (TR2) y deja fuera de servicio al alimentador 366-5525.

"Es un horno"

El panorama en las calles Ecuador, Portugal y alrededores es desolador. Vecinos en las veredas buscando algo de aire, comercios cerrando sus persianas y la preocupación creciente por la cadena de frío de los alimentos y medicamentos.

"No se puede estar adentro de las casas. Tengo a mis padres mayores y sin ventilador es un riesgo para su salud. Llamamos a Edenor y solo nos dicen que están 'verificando', pero sabemos que el problema es en la planta de la calle Pringles" relató un vecino de la zona, visiblemente ofuscado.

El impacto técnico

La falla reportada bajo el código 366-TR2 / 366-5525 implica que el corte no es puntual, sino zonal. Se estima que este alimentador abastece a un radio de entre 20 y 30 manzanas, afectando potencialmente a más de 3.000 usuarios residenciales. Al tratarse de un cable de media tensión de 13.2 kV, la restitución del servicio requiere cuadrillas especializadas de la empresa distribuidora, que hasta el momento no han dado un horario certero de reposición.



La situación se agrava por la ubicación estratégica de la falla: al estar afectada la red troncal que sale del Ex Fortín El Gallo, la falta de suministro también impacta en el bombeo de agua, dejando a los tanques domiciliarios vacíos en cuestión de horas.



Mientras el sol cae y el calor no da tregua, San Alberto exige una solución inmediata. Con 40 grados, la electricidad no es un confort, es una necesidad vital.