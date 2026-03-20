20 de mar. de 2026

Ituzaingó: Jóvenes y Memoria presenta su trabajo este finde

Diario La Ciudad

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A 50 años del Golpe, el grupo de "Jóvenes y Memoria presentará el audiovisual producido este año

Ituzaingó: Jóvenes y Memoria presenta su trabajo este finde
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El Municipio informa las propuestas culturales y recreativas organizadas en distintos puntos de la ciudad. La entrada es libre y gratuita y las actividades al aire libre se suspenden por lluvia. 

Sábado 21/03

Presentación audiovisual "Memoria Militante de Ituzaingó" a cargo del Programa Jóvenes y Memoria

“Carnaval por la Memoria” con las murgas “Avivando la Locura” y “Los Incorregibles de Ituzaingó”

17 a 20 hs. - Auditorio Municipal Néstor Kirchner (Peatonal Eva Perón 848)

Patio de Folklore

15 hs - Plaza San Martín (Mariano Acosta y 24 de Octubre)


Domingo 22/03

Baldosón de tango 

15 hs - Plaza San Martín (Mariano Acosta y 24 de Octubre)

Además, el sábado de 10 a 17hs estarán abiertas las siguientes exposiciones artísticas: 

“Carmen y Daniel: la imagen como lugar de memoria” - Galería de Arte (Soler 217)

"Poesía de lo cotidiano" - Museo Histórico y de Arte (Olazábal 855) 

"Etiquetas" - Centro Cultural Ituzaingó (Mansilla y Soler) 

(+) Más información: Llamando al 2120-1872 (Secretaría de Cultura y Educación) o en el Centro Cultural Ituzaingó (Soler y Mansilla).

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