Ituzaingó: Jóvenes y Memoria presenta su trabajo este finde
Diario La Ciudad
A 50 años del Golpe, el grupo de "Jóvenes y Memoria presentará el audiovisual producido este año
El Municipio informa las propuestas culturales y recreativas organizadas en distintos puntos de la ciudad. La entrada es libre y gratuita y las actividades al aire libre se suspenden por lluvia.
Sábado 21/03
Presentación audiovisual "Memoria Militante de Ituzaingó" a cargo del Programa Jóvenes y Memoria
“Carnaval por la Memoria” con las murgas “Avivando la Locura” y “Los Incorregibles de Ituzaingó”
17 a 20 hs. - Auditorio Municipal Néstor Kirchner (Peatonal Eva Perón 848)
Patio de Folklore
15 hs - Plaza San Martín (Mariano Acosta y 24 de Octubre)
Domingo 22/03
Baldosón de tango
15 hs - Plaza San Martín (Mariano Acosta y 24 de Octubre)
Además, el sábado de 10 a 17hs estarán abiertas las siguientes exposiciones artísticas:
“Carmen y Daniel: la imagen como lugar de memoria” - Galería de Arte (Soler 217)
"Poesía de lo cotidiano" - Museo Histórico y de Arte (Olazábal 855)
"Etiquetas" - Centro Cultural Ituzaingó (Mansilla y Soler)
(+) Más información: Llamando al 2120-1872 (Secretaría de Cultura y Educación) o en el Centro Cultural Ituzaingó (Soler y Mansilla).