Ituzaingó: Kessler lanzó dos nuevas cervezas colaborativas

Esta cerveza, producida 100% en Ituzaingó, ha logrado instalarse como uno de los mejores productos del circuito nacional gracias a sus presentaciones magistrales en diferentes tipos de competencias. Es así como este emprendimiento, también ganador de medallas en competencias internacionales, se ha convertido en una marca distintiva que genera respeto de la mano de su creador Germán Kessler.



Es necesario remarcar que uno de los aspectos por lo que más se caracteriza Cerveza Kessler, es justamente su amplio abaníco de estilos. La marca ituzainguense cuenta con Milk Stout, Coffe Blondie, Imperial Pastry Stout, Extra Special Bitter, Imperial Milk Stout, Belgian Tripel, Golden Ale, American Ipa, Scottish Export, Dry Stout y Pastry Sour, entre algunas de las más destacadas.



"Después de un largo tiempo planeando una colaborativa entre amigos, finalmente se pudo coincidir en donde ocurre la magia", de esta forma Kessler y Nébula anunciaron de forma conjunta el lanzamiento de esta nueva cerveza. Teniendo en cuenta que parte del equipo de Nébula se encuentra de viaje por Panamá "decidimos traer algo distintivo y único del país centroamericano, unos granos de café de especialidad muy particulares", señalaron en dicho comunicado.

Esta nueva cerveza cuenta con notas de café Geisha, el cual es considerado como "uno de los más exclusivos del mundo" y se cracteriza por "tener un perfil mucho menos intenso que el café tradicional". De esta forma ambas cervezas, la oriunda de Ituzaingó y la que se produce en Tucumán, le han dado vida a la nueva Golden Geisha.



Pero esto no es todo. Hace poco más de tres semanas, la marca conducida por el brewmaster Germán Kessler anunciaba el reencuentro con un viejo conocido como Cerveza "Paso Morales". "Era hora de reunirnos para cranear una birrita, y entre una cosa y otra, surgió esta Imperial Brown Ale", le comunicaron Kessler y Paso Morales a toda la comunidad cervecera.

La particularidad de la Imperial Brown Ale es que cuenta "con un sutil macerado de ciruelas pasas" las cuales aportan "un toque más de complejidad" a esta nueva cerveza. La misma lleva el nombre "Lo viejo funciona" -rememorando la popular frase de la serie El Eternauta- y es descripta de la siguiente manera: "intensa, maltosa, para tomar despacito, entre charlas de antaño, quizá con un vinilo de fondo".