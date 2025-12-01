Ituzaingó: la caminata saludable del Barrio PRO.CRE.AR ya tiene nueva fecha

La caminata saludable prevista para este fin de semana en el Barrio PRO.CRE.AR fue reprogramada y finalmente se llevará adelante el próximo sábado 6 de diciembre, manteniendo el mismo horario y punto de encuentro. La actividad -que busca promover hábitos de vida activa- se encuentra en sintonía con las recomendaciones internacionales de la ONU para el desarrollo de ciudades saludables y sostenibles.



La cita será a partir de las 9:00hs, en la intersección de El Pórtico y Francisco Moreno, desde donde se dará inicio a la caminata y a una serie de actividades recreativas pensadas para toda la familia.



Dicha propuesta -organizada por la Unidad de Gestión Municipal "Villa Udaondo" junto a vecinos del barrio- apunta a consolidar prácticas saludables accesibles y gratuitas para la comunidad. La caminata, destacan sus impulsores, no solo favorece la actividad física sino que también promueve el encuentro vecinal y el uso de los espacios públicos.

Caminar, una de las claves para lograr una ciudad vital y sostenibles

La actividad, que ya fue reprogramada para el 6 de diciembre, se alinea con una tendencia global que impulsa la caminabilidad como un eje central de la planificación urbana. "Una ciudad caminable es una ciudad vital, sostenible, sana y segura", sostiene la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en distintos informes.



Según el mencionado organismo internacional, una planificación urbana adecuada influye de forma directa en los patrones de uso de las ciudades. Entre los puntos clave que subraya, se encuentran el fomento a la movilidad verde -invitando a los vecinos a caminar para reducir el consumo de recursos y emisiones de carbono- y la promoción de actividades recreativas al aire libre que contribuyan al bienestar físico y mental de la población.