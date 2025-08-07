Ituzaingó: la Clínica Veterinaria Municipal traslada varios de sus servicios a los barrios

Todos los vecinos y vecinas del distrito tendrán la posibilidad de acercarse a estos operativos -informados recientemente por la Municipalidad de Ituzaingó, mediante sus canales de comunicación oficiales- destinados al cuidado y bienestar de los animales. La primera de estas jornadas tendrá lugar, el viernes 8 de agosto, en el Centro de Desarrollo Social "San Antonio" (Domingo Olivera 2160).



Estos diferentes "Operativo de Zoonosis" contarán con los siguientes servicios a disposición de las mascotas de los vecinos ituzainguenses: atención clínica, vacunación antirrábica, castraciones y solicitud de turnos en la Clínica Veterinaria Municipal. "La idea es trasladar la mayoría de los servicios de la Clínica Veterinaria Municipal a estos operativos territoriales", le manifestó Javier Rivas, Coordinador de la Clínica Veterinaria Municipal de Ituzaingó, a La Ciudad.

"También vamos a contar con la presencia de Federico García, que es uno de nuestros adiestradores caninos matriculado", señaló el funcionario a cargo de la Clínica Veterinaria Municipal. Durante el operativo, este profesional estará brindando charlas sobre comportamiento animal y realizando consultorías sobre problemas de conducta.



"En principio vamos a replicar estos operativos durante el mes de agosto", comentó el entrevistado y agregó: "menos el viernes 15, vamos a tener operativos este 8, 22 y 29". En el caso particular del operativo de mañana, los vecinos podrán sacar turno en el Centro de Desarrollo "San Antonio" hasta este jueves 7 de agosto en los espacios de atención al público.



Los próximos operativos se desarrollarán en la Sociedad de Fomento Vitacal (Lucio. V. Mansilla 2603) y en el Centro de Desarrollo Social "La Torcacita" (Horacio Quiroga 4401). "Le informamos a toda la comunidad que los turnos se sacan en cada lugar donde realizaremos los operativos, hasta el día anterior al mismo", remarcó Rivas.