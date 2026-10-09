Ituzaingó: la cooperativa de reciclaje ya se hace cargo de los residuos de comercios e industrias

El pasado 4 de agosto de 2026, la Unión Comercial, Industrial y Afines de Ituzaingó (UCIADI) formalizó un Acta Convenio de colaboración institucional con la Cooperativa de Trabajo La Muchachita de Los Toldos Ltda. Este acuerdo establece un canal directo para que las empresas e industrias del distrito gestionen sus residuos de manera sustentable y obtengan el certificado de disposición final, un documento de carácter obligatorio exigido por las autoridades ambientales de la Provincia de Buenos Aires.



La firma del documento estuvo encabezada por la presidenta de UCIADI, la Sra. Paola Virginia Muñoz, y el presidente de la cooperativa, el Sr. Ariel Adrián Aranda. El encuentro, que consolida el nexo entre el sector productivo y las organizaciones de recuperadores urbanos, busca fomentar la economía circular y garantizar el cumplimiento de las normativas vigentes en el comercio local.

El marco legal para grandes generadores

En la Provincia de Buenos Aires, la gestión de residuos sólidos urbanos está fuertemente regulada. Según el marco normativo provincial, vigente bajo la órbita del Ministerio de Ambiente (ex OPDS), las empresas clasificadas como "grandes generadores" tienen la obligación jurídica de separar sus residuos en origen, costear su transporte y garantizar su tratamiento en plantas habilitadas.



La falta de este circuito documentado expone a las firmas a severas sanciones económicas e incluso a la clausura preventiva de sus instalaciones. En este contexto, la Cooperativa La Muchachita de Los Toldos, ubicada en la calle Suboficial Perdomo 2251 de Ituzaingó, se presenta como una solución operativa y legal. La entidad cuenta con las habilitaciones oficiales pertinentes para emitir el certificado de disposición final de reciclables. Este documento es el aval exacto que los grandes generadores necesitan presentar ante las inspecciones provinciales o municipales para acreditar que sus desechos (cartón, plástico, papel, vidrio y metales) han sido reinsertados en el circuito productivo.



“La adecuación a la normativa ambiental dejó de ser una opción para convertirse en un imperativo legal y comercial. Este convenio es una herramienta directa para que nuestras pymes regularicen su situación ambiental de forma ágil, evitando multas y apostando por la sostenibilidad”, señalaron fuentes institucionales de UCIADI tras la firma del acuerdo.

Economía circular: el impacto local

El convenio entre UCIADI y La Muchachita de Los Toldos Ltda. aplica de manera directa el modelo de "triple impacto", un paradigma que evalúa el éxito de una acción en base a tres variables: económica, ambiental y social.



Desde la perspectiva comercial, las empresas de Ituzaingó resuelven un problema logístico complejo y mitigan el riesgo de sanciones. Ambientalmente, el distrito reduce su huella de carbono al evitar la disposición final de toneladas de residuos. Socialmente, el flujo constante de materiales limpios y preclasificados dignifica el trabajo de los socios de la cooperativa, permitiéndoles optimizar sus tiempos de procesamiento y garantizar ingresos más estables para sus familias, en lugar de depender de la recolección informal en la vía pública.



“La alianza con el sector comercial nos permite escalar nuestra capacidad de trabajo. Recibir el material de los grandes generadores de forma directa agiliza la cadena del reciclaje y demuestra que la industria y las cooperativas pueden crecer juntas”, destacaron desde la entidad cooperativa durante el acto de rúbrica.

Cómo adherirse al programa

La implementación de este acuerdo ya se encuentra operativa. La transición hacia un modelo empresarial sustentable requiere decisiones ágiles, y las herramientas institucionales ahora están a disposición del sector productivo.



Para transformar el descarte en un activo social y resguardar la operatividad legal del negocio, las industrias, comercios de gran superficie y empresas logísticas del distrito pueden acercarse a UCIADI. A través de la entidad, se coordina el enlace con la Cooperativa La Muchachita de Los Toldos Ltda., se evalúa el volumen de generación de la empresa y se establece el protocolo de retiro y posterior emisión del certificado.



Proteger el medio ambiente, fortalecer el tejido cooperativo y garantizar la seguridad jurídica del sector comercial son ahora tres objetivos que se alcanzan mediante una misma acción coordinada.