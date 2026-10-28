Ituzaingó: la Feria del Barrio PROCREAR se prepara para vivir una noche de Halloween

La iniciativa se desarrollará en el predio del Barrio PROCREAR, ubicado en la intersección de El Tirador y Emilio Frers, y promete combinar compras, diversión y un ambiente lleno de magia y misterio. Los organizadores aseguraron con mucho entusiasmo que se vivirá "una noche de brujas inolvidable" e invitaron a los vecinos a acercarse con sus mejores disfraces.



Es necesario remarcar que esta propuesta busca ofrecer una alternativa diferente para disfrutar de la noche de Halloween en el barrio. Desde la organización invitaron a recorrer los distintos puestos, conocer los emprendimientos de los vecinos y encontrar productos originales en el marco de una gran noche.





Uno de los principales atractivos de esta edición será la posibilidad de participar de la feria de disfraces, especialmente para los más chicos, que podrán sumarse a la temática de la noche. "Vení disfrazado, con tu mejor look terrorífico, y preparate para vivir una noche de brujas emocionante", indicaron desde el colectivo de feriantes. La convocatoria apunta a que los vecinos puedan compartir una experiencia diferente al aire libre, en un entorno barrial y con propuestas para distintas edades.

La Feria del Barrio PROCREAR: un punto de encuentro para emprendedores y vecinos





Esta feria de emprendedores se consolidó como un circuito socio-productivo autogestivo que convoca regularmente a vecinos de Ituzaingó y promueve el desarrollo de la economía local. Su funcionamiento tiene como eje el comercio de cercanía y la generación de oportunidades para quienes producen y comercializan sus propios artículos.



En sus habituales jornadas, los visitantes pueden encontrar una amplia variedad de productos, entre ellos indumentaria para todas las edades, marroquinería, objetos de decoración y plantas para el hogar. La feria también ofrece servicios que acompañan la experiencia de quienes se acercan, con agua caliente para los termos y espacios destinados al esparcimientos.



Vale la pena destacar que para participar como emprendedor, uno de los requisitos fundamentales es contar con residencia en el partido de Ituzaingó. El otro requerimiento es acercarse a la Dirección de Economía Social del gobierno municipal, ubicada en Cnel. Pringles 2450, la cual se encarga de acompañar a los vecinos en la formación y el fortalecimiento de emprendimientos.