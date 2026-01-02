2 de ene. de 2026
Ituzaingó

Ituzaingó lanza una variada agenda de talleres culturales de verano

Enzo Ariel Resino

Los mismos se desarrollarán, durante todo enero y febrero, en el Centro Cultural Ituzaingó (Soler y Mansilla).

El verano en zona oeste trae una excelente noticia para quienes buscan aprovechar el tiempo libre conectando con su lado más artístico y creativo. Se trata del lanzamiento de los talleres culturales de verano -propuesta que ha informado el Municipio de Ituzaingó a través de sus canales de difusión oficiales- que se llevarán a cabo en el CCI, espacio que buscará ser un punto de encuentro con la comunidad durante los meses de enero y febrero.

Lejos de ser cursos estáticos, la propuesta de este año pone el foco en el arte como una herramienta de expresión y creación colectiva. Según informaron desde la cartera cultural local, el objetivo es que los vecinos de todas las edades del distrito -niños, jóvenes, adultos y familias completas- puedan descubrir "nuevas técnicas, profundizar saberes y disfrutar del tiempo libre desde la cultura".

Es importante destacar que los talleres, dictados por docentes y artistas con amplia experiencia, se desarrollarán en un entorno cuidado y accesible. La oferta es sumamente amplia y abarca desde artes visuales y escénicas hasta la recuperación de oficios tradicionales.

Una grilla para todos los gustos: desde artes visuales hasta oficios y mucho más



Para los más jóvenes (de 8 a 16 años), el verano arranca con el Taller de Historieta a cargo de Martín Letti, ideal para aprender a narrar a través de imágenes. Por otro lado, quienes busquen explorar la transformación escénica podrán sumarse al taller de Maquillaje Teatral o adentrarse en el mundo de los títeres con el seminario "El arte de dar vida", orientado para adultos.



Pensando en la integración, habrá propuestas específicas para compartir entre grandes y chicos. En esta línea se desarrollará, por un lado, el taller de Realización de Objetos Reciclables; mientras que por otra parte se podrá participar de jornadas de Dibujo y Pintura para la familia, fomentando la conciencia ambiental y el arte colectivo.

¿Cómo inscribirse a los talleres culturales de verano?



Estas actividades, si bien son abiertas a la comunidad, requieren de una inscripción previa para organizar los cupos y materiales. Los mismos comenzarán a dictarse durante los primeros días de enero, por lo cual se recomienda realizar el proceso de inscripción lo antes posible.

Para consultar la oferta completa, horarios detallados e inscribirse a los cursos, los interesados deben ingresar al formulario oficial del Municipio de Ituzaingó: "Formulario de inscripción a Talleres Culturales de Verano".

