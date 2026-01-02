Ituzaingó lanza una variada agenda de talleres culturales de verano

El verano en zona oeste trae una excelente noticia para quienes buscan aprovechar el tiempo libre conectando con su lado más artístico y creativo. Se trata del lanzamiento de los talleres culturales de verano -propuesta que ha informado el Municipio de Ituzaingó a través de sus canales de difusión oficiales- que se llevarán a cabo en el CCI, espacio que buscará ser un punto de encuentro con la comunidad durante los meses de enero y febrero.



Lejos de ser cursos estáticos, la propuesta de este año pone el foco en el arte como una herramienta de expresión y creación colectiva. Según informaron desde la cartera cultural local, el objetivo es que los vecinos de todas las edades del distrito -niños, jóvenes, adultos y familias completas- puedan descubrir "nuevas técnicas, profundizar saberes y disfrutar del tiempo libre desde la cultura".



Es importante destacar que los talleres, dictados por docentes y artistas con amplia experiencia, se desarrollarán en un entorno cuidado y accesible. La oferta es sumamente amplia y abarca desde artes visuales y escénicas hasta la recuperación de oficios tradicionales.

Una grilla para todos los gustos: desde artes visuales hasta oficios y mucho más





Para los más jóvenes (de 8 a 16 años), el verano arranca con el Taller de Historieta a cargo de Martín Letti, ideal para aprender a narrar a través de imágenes. Por otro lado, quienes busquen explorar la transformación escénica podrán sumarse al taller de Maquillaje Teatral o adentrarse en el mundo de los títeres con el seminario "El arte de dar vida", orientado para adultos.





Pensando en la integración, habrá propuestas específicas para compartir entre grandes y chicos. En esta línea se desarrollará, por un lado, el taller de Realización de Objetos Reciclables; mientras que por otra parte se podrá participar de jornadas de Dibujo y Pintura para la familia, fomentando la conciencia ambiental y el arte colectivo.

¿Cómo inscribirse a los talleres culturales de verano?





Estas actividades, si bien son abiertas a la comunidad, requieren de una inscripción previa para organizar los cupos y materiales. Los mismos comenzarán a dictarse durante los primeros días de enero, por lo cual se recomienda realizar el proceso de inscripción lo antes posible.



Para consultar la oferta completa, horarios detallados e inscribirse a los cursos, los interesados deben ingresar al formulario oficial del Municipio de Ituzaingó: "Formulario de inscripción a Talleres Culturales de Verano".