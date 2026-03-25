Ituzaingó: Llega la vigilia por Malvinas a la Plaza Sur

El Gobierno Municipal invita a los vecinos y vecinas a participar de la tradicional Vigilia en homenaje a los caídos y veteranos de la Guerra de Malvinas, en la víspera del 2 de abril, con motivo del 44° aniversario.



La conmemoración tendrá lugar el miércoles 1° de abril, a partir de las 20:30 hs, en el anfiteatro central de la Plaza San Martín (24 de Octubre y Mariano Acosta). La misma contará con la presencia de veteranos, representantes de diversas organizaciones de la comunidad y miembros de clubes de barrio del municipio.



Además, habrá actividades culturales y artísticas que convocarán a los vecinos y vecinas a honrar a nuestros héroes y caídos.



Cronograma de actividades:



21:30 hs - Huinca Compañía Adulta



21:40 hs - Banda de rock “El Síndrome de Peter”



22:00 hs - Ballet “Folclore de Buenos Aires”



22:10 hs - Grupo folklórico “Ñaupa”



23:00 hs - Intervención artística de “Constructores de Fuego”



El evento finalizará pasada la medianoche, luego de la entonación del Himno Nacional y el tradicional minuto de silencio en el Monumento a los Veteranos y Caídos en Malvinas.



Las actividades son abiertas a toda la comunidad, con el objetivo de mantener vivo el recuerdo de nuestros héroes y el reclamo pacífico por nuestro derecho a la soberanía sobre las Islas Malvinas, Sandwich y Georgias del Sur.

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