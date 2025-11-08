Ituzaingó: llega un nuevo operativo barrial de zoonosis

Teniendo en cuenta la misión de garantizar el acceso a la salud y el cuidado de las mascotas, la Clínica Veterinaria Municipal anunció la realización de un nuevo operativo de zoonosis en Ituzaingó. Es así como los vecinos y las vecinas, en este caso de Villa Las Naciones, contarán con la posibilidad de acercarse a este operativo y acceder a los diferentes servicios que se encontrarán disponibles.



En esta oportunidad, la jornada se desarrollará el viernes 14 de noviembre, desde las 9:00 hasta las 13:00hs, en la intersección de las calles Colombia y Posta de Pardo. Durante esta se encontrarán a disposición de las mascotas de los vecinos, los siguientes servicios gratuitos: atención clínica, vacunación antirrábica, castraciones y solicitud de turnos para la Clínica Veterinaria Municipal.

Durante este operativo también se estarán brindando otros dos servicios muy específicos, referidos al cuidado de las mascotas. Todos los vecinos podrán participar de una charla sobre comportamiento animal y acceder a una consultoría sobre problemas de conducta. Dicho servicio será brindado por el adiestrador profesional Federico García durante toda la jornada.



Si bien la atención es gratuita, es necesario contar con un turno -en el caso de algunas especialidades- el cual debe solicitarse presencialmente en Colombia 1605 (esquina con Posta de Pardo). Los días habilitados para consultar por los turnos son el lunes, martes y miércoles.



En diálogos anteriores con el coordinador de la Clínica Veterinaria Municipal, este le manifestó a La Ciudad que el objetivo de estas jornadas es "trasladar la mayoría de los servicios de la Clínica Veterinaria Municipal a los barrios". Es así como los vecinos de esta zona podrán asistir con sus mascotas, las cuales podrán recibir atención clínica o aplicarse la vacuna antirrábica, entre otros servicios que ofrece este espacio.