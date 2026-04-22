Abren inscripcion para cursos gratuitos de oficios

Se encuentra abierta la inscripción para los cursos de Formación Profesional que ofrece el Gobierno Municipal, a través de la Secretaría de Desarrollo Productivo. Los mismos son gratuitos, de modalidad presencial y otorgan certificado oficial.



Los cursos tienen como objetivo ampliar y reforzar las condiciones de empleabilidad a la hora de búsqueda laboral de las y los vecinos de la comunidad de Ituzaingó mayores de 18 años.

Operador de PC (INTENSIVO):

El curso se dictará en dos encuentros donde se desarrollarán conocimientos básicos del uso de Microsoft Word, correo electrónico y otras herramientas informáticas.



Encuentro 1: Lunes 27/04 de 10 a 12 hs



Conocimientos básicos sobre informática y correo electrónico.



Encuentro 2: Lunes 04/05 de 10 a 12 hs



Uso del procesador de texto Microsoft Word y otras aplicaciones.

Portugués en hotelería y gastronomía - Nivel 1





Inicio 27/4 al 20/11



Lunes y viernes de 17 a 19 hs.



Este curso ofrece reconocer y utilizar, en forma oral y escrita, el vocabulario básico de la hotelería y la gastronomía, buscando el desarrollo de prácticas comunicativas según las necesidades que se presenten, tanto en la vida cotidiana como en el ámbito laboral. Los estudiantes estarán preparados para el armado de diálogos a través de estrategias que permitan la adecuación de una comunicación eficaz en el ámbito profesional.



Para inscribirse, las y los interesados deben presentarse con DNI (Fotocopia y original), personalmente en la Dirección de Empleo y Capacitación perteneciente a la Secretaría de Desarrollo Productivo, ubicada en Fragio 183.



(+) Más información: Secretaría de Desarrollo Productivo, llamando al 2120-1969/1