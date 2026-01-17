Ituzaingó: motochorro cayó por presumir en Instagram su robo de Año Nuevo

Un joven de 25 años fue detenido este jueves 15 de enero en Ituzaingó, acusado de ser uno de los autores de un violento asalto bajo la modalidad "motochorro" ocurrido el día de Año Nuevo. El sospechoso había intentado modificar la motocicleta utilizada en el robo pintándola de manera casera, pero una investigación digital permitió ubicarlo.



El operativo fue realizado por la SubDDI Ituzaingó en una vivienda ubicada en la calle Francisco de la Cruz y Ratti. Allí, los efectivos lograron la aprehensión de Martín G. (25).



Al ingresar al domicilio, los investigadores encontraron una motocicleta Honda XR 250. Si bien originalmente era roja y blanca, el tanque de combustible había sido repintado de negro con un pincel, en una maniobra para ocultar el vehículo utilizado en el ilícito.



Además, se incautó un casco negro similar al que le habían robado a la víctima y un teléfono celular.

La investigación inició el 1 de enero. Cerca de las 18:00 horas, una joven de 20 años circulaba en su moto Corven Energy por el barrio San Alberto. Al llegar a la intersección de las calles Miravé y Tel Aviv, fue interceptada por dos delincuentes a bordo de la Honda XR.



Los asaltantes la empujaron hasta hacerla caer al asfalto. Una vez en el suelo, le sustrajeron su rodado, un iPhone 13, dinero en efectivo y una riñonera con documentación. Uno de los ladrones tomó la moto de la víctima y ambos huyeron del lugar.

Al rastrear redes sociales, los detectives dieron con un perfil de Instagram que coincidía con las características de uno de los atacantes. En esa misma cuenta, el sospechoso había publicado fotografías de una moto idéntica a la sustraída.



Con estas pruebas, la UFI N° 2 de Ituzaingó ordenó el allanamiento de urgencia que terminó con la detención de Martín G., quien quedó imputado por el delito de robo.