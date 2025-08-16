Ituzaingó no para de ganar y sueña con el ascenso

Con un golazo de Alcides Miranda Moreira, el Verde le ganó a Defensores de Cambaceres por 1 a 0 y sigue más puntero que nunca en la Zona A, con 14 partidos sin conocer la derrota. La fecha que viene, se enfrentará con El Porvenir.



Por la fecha 22 del Torneo Clausura de la Primera C, se enfrentaron en el Estadio Carlos Sacaan, el “León” y el elenco de Ensenada, en un encuentro de dientes apretados.



En un primer tiempo, donde Defensores de Cambaceres dominó las acciones del mediocampo, ante un Ituzaingó que emparejó el encuentro con buen juego asociado, el cero se rompió en la media hora de juego: Alan Sotelo presionó alto en la salida, habilitó a Alcides Miranda Moreira, que se pasó a dos defensores del “Rojo” y convirtió un verdadero golazo, para darle el único gol del partido.



Luego en la parte complementaria, los dirigidos por Matías De Cicco aguantaron el triunfo parcial a capa y espada frente a las embestidas de Cambaceres, pero pudo quedarse con un triunfo de oro en el Sacaan, para la alegría de todo el público ituzainguense que se ilusiona con ascender nuevamente a la B Metro.

Con esta gran victoria, Ituzaingó suma 14 partidos sin conocer la derrota, y es un serio candidato a jugar la final por el ascenso a la Primera B Metropolitana, llegando a los 41 puntos en la cima, sacándole seis puntos a Central Córdoba de Rosario, que tiene que jugar hoy a las 15:30 hs, ante Puerto Nuevo, en Campana.



En la fecha que viene, el elenco de Matías De Cicco deberá ir a Gerli para visitar a El Porvenir, en día y horario a confirmar, sabiendo que si suma de a tres, quedaría a un paso de jugar la final del Campeonato, contra el primero de la Zona B, que, hasta ahora, es Camioneros.