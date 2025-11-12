Ituzaingó: nuevas jornadas de "Organizar Comunidad" en San Alberto

En el marco de las acciones que viene promoviendo el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad de la provincia de Buenos Aires, con el fin de fortalecer las políticas públicas en el territorio bonaerense, fue anunciado el despliegue de un nuevo operativo "Organizar Comunidad". En esta oportunidad, el distrito elegido fue Ituzaingó.



La implementación de este dispositivo en los barrios bonaerenses, tanto del conurbano como del interior de la provincia, le permite a vecinos y vecinas la posibilidad de recibir asesoramiento respecto al funcionamiento de distintos organismos provinciales y municipales. A su vez, durante los días que se despliegue este operativo, se podrán realizar diferentes trámites.

El operativo "Organizar Comunidad" tendrá lugar, el jueves 13 y el viernes 14 de noviembre, en la Plaza Eva Perón (Cnel. Pringles y Portugal, barrio San Alberto). Durante el desarrollo del mismo habrá carpas y stands de varias áreas del gobierno bonaerenese, a las cuales podrán acercarse los vecinos y vecinas de Ituzaingó para realizar sus trámites y solicitar información correspondiente a cada uno de los organismos presentes.



Estas son las diferentes áreas del gobierno provincial que dirán presente durante las dos jornadas en Ituzaingó: Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, Ministerio de Salud, Ministerio de Trabajo, Ministerio de Mujeres y Diversidad y Ministerio de Hábitat y Desarrollo Urbano.



A su vez, desde las 9:00 hasta las 14:00hs de ambos días, los vecinos y las vecinas tendrán la posibilidad de acercarse a los stands de IOMA y las postas del Registro de las Personas de la provincia de Buenos Aires. Es importante destacar también que en este operativo -así como ocurrió en distritos como General Rodríguez, Moreno, Luján y Merlo, entre otros- se desarrollará también un Mercado de Productores Bonaerenses. Este ofrecerá productos de calidad a precios accesibles, para que los vecinos del distrito puedan realizar sus compras en el barrio y de esta forma cuidar la economía familiar.