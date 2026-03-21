Ituzaingó: qué hacer con los medicamentos vencidos que quedan en los hogares

Es una escena que se repite en casi todos los hogares: al hacer limpieza del botiquín familiar, encontrarse con blisters por la mitad, jarabes olvidados y pastillas que ya pasaron su fecha de caducidad. Ante esto, la reacción más común suele ser tirarlos al tacho de basura o arrojarlos por el desagüe. Sin embargo, esta práctica tan habitual esconde un grave riesgo ambiental y sanitario.



Es por esto que desde la Subsecretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible del Municipio de Ituzaingó lanzaron una campaña para advertir a los vecinos sobre este problema. "Muchas veces, por desconocimiento, los descartamos en la basura o por el desagüe. Esto puede afectar el agua, el suelo y la salud de las personas y los animales", explicaron.



Además, desde la cartera ambiental del gobierno local remarcaron lo que ocurre con los medicamentos al vencerse: "pierden estabilidad, efectividad y son riesgosos tanto para la salud como el ambiente".

Una regla de oro en estos casos: no tirar ni a la basura, ni por el inodoro





La principal recomendación de los especialistas es rotunda: bajo ningún punto de vista se deben arrojar los medicamentos vencidos en la basura común, en el inodoro o junto con los materiales reciclables. Entonces, la solución que se plantea para los vecinos es acercar estos mismos a las farmacias adheridas del distrito, las cuales cuentan con los protocolos necesarios para su tratamiento y descarte seguro como residuos patogénicos.





Actualmente, el partido de Ituzaingó cuenta con una red de 15 farmacias que participan activamente de esta política de cuidado ambiental. Si tenés medicamentos vencidos en casa, podés acercarlos a cualquiera de las siguientes direcciones:



