Ituzaingó: se desarrollará una bicicleteada por los 30 años de autonomía

La historia marca que luego de años de luchar por la autonomía municipal -a través de comités participativos, comisiones conformadas por vecinos y un sin fin de reuniones, presentaciones de informes y proyectos- la comunidad alcanzó este objetivo con éxito. En este sentido debemos señalar dos hechos importantes: en primer lugar, la sanción de la Legislatura Bonaerense (el 29 de diciembre de 1994) y luego, en segundo término, la asunción formal de las primeras autoridades municipales (el 11 de diciembre de 1995).



Es por esta razón que, en el marco de las actividades por el 30° aniversario de la autonomía municipal, el Municipio de Ituzaingó anunció la realización de una bicicleteada. La misma se desarrollará el próximo martes 26 de agoso, a partir de las 13:30hs, con el objetivo de celebrar y disfrutar de un paseo en bicicleta juntos a todos los vecinos del distrito.

El punto de encuentro, desde donde iniciará el recorrido de esta bicicleteada, será el Boulevard Fleming (Fleming y León Bloy). La señal para comenzar a pedalear se dará a partir de las 14:00hs y de esa forma todos los participantes comenzarán a recorrer las calles del partido de Ituzaingó hasta llegar al Polideportivo La Torcaza (Cnel. Brandsen y Cnel. Pringles).



Darragueria, Treinta y Tres, Gral. Fernández de la Cruz, Orán, Pedro Zanni, Tte. Rodolfo Zattino, Tte. Ulises Bernasconi y Cnel. Bransen son las calles por las cuales pasará esta caravan de bicicletas el próximo martes 26 de agosto. Es imporante destacar que al llegar al Polideportivo La Torcaza, los vecinos también podrán participar de diferentes actividades recreativas y deportivas que se llevarán a cabo.



"Vení a celebrar y disfrutar de un paseo en bicicleta por tu barrio", invitaron desde todas las redes sociales del Municipio de Ituzaingó. "¡Te esperamos!", agregaron desde la cuenta oficial del gobierno local.