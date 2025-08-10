Ituzaingó se le escapó la victoria en el final

El Verde ganaba 1 a 0 con un golazo de Rodrigo Soria de tiro libre, pero Alem se lo empató en el cierre del partido. Con este resultado, el León sigue siendo el único puntero del Campeonato.



Bajo una tarde primaveral, por la fecha 21 del Torneo Clausura de la Primera C, se enfrentaron cara a cara en General Rodríguez, el "Lechero" y el Verde, en un duelo muy picante y con bastante rivalidad entre ambos equipos.



En la primera parte, Ituzaingó dominó las acciones del mediocampo, con un juego atildado y conexiones en los pases, donde a los 15 minutos, abrió el marcador a través de un golazo de Rodrigo Soria, de tiro libre, y puso la ventaja parcial para los dirigidos por Matías De Cicco.



Luego del primer gol del partido, el Verde fue muy superior al Lechero, dado que en el final del primer tiempo, el autor del tanto, se fue expulsado por un manotazo al rival.



En el segundo tiempo, el León, estando con diez hombres, defendió a capa y espada la victoria parcial, pero Leandro N.Alem emparejó las situaciones y en el minuto 41, Lucas Uñate, desde afuera de área con un violento remate, decretó el 1-1 final, donde se le escapó el triunfo a Ituzaingó en el final.

De esta manera, el Verde rescató un punto de General Rodríguez y sigue siendo el único puntero del Torneo Clausura de la Primera C, con 38 unidades.



En la próxima fecha, el León recibirá a Defensores de Cambaceres, el próximo viernes a las 20:05 hs en el Estadio Carlos Sacaan, buscando una victoria para seguir soñando con jugar la final del Campeonato por un lugar en la Primera B Metropolitana.