La editorial italiana revoluciona el coleccionismo con un álbum de 112 páginas y casi mil cromos para cubrir el primer Mundial con 48 selecciones. En esta nota, te contamos todos los detalles.



A medida que se acerca la Copa del Mundo, crece la expectativa no solo por el torneo, sino también por el clásico álbum de figuritas.



La empresa italiana Panini ya confirmó el lanzamiento oficial de la colección, que promete ser la más extensa hasta el momento.



El álbum podría llegar a los kioscos de Argentina entre fines de abril y mayo de 2026.



Esta edición tendrá 112 páginas y unas 980 figuritas, un salto importante respecto al álbum del Copa Mundial de la FIFA 2022 disputado en Qatar, que tenía 638.

El aumento se debe a que este Mundial contará con 48 selecciones, en lugar de las 32 tradicionales.



Una de las principales novedades es que los sobres traerán más figuritas que en ediciones anteriores. Según adelantó la empresa, cada paquete incluirá:

