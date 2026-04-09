Llega el álbum de figuritas del Mundial y sorprenden los costos
juan jose levrero
A medida que se acerca la Copa del Mundo, crece la expectativa no solo por el torneo, sino también por el clásico álbum de figuritas.
La editorial italiana revoluciona el coleccionismo con un álbum de 112 páginas y casi mil cromos para cubrir el primer Mundial con 48 selecciones. En esta nota, te contamos todos los detalles.
A medida que se acerca la Copa del Mundo, crece la expectativa no solo por el torneo, sino también por el clásico álbum de figuritas.
La empresa italiana Panini ya confirmó el lanzamiento oficial de la colección, que promete ser la más extensa hasta el momento.
El álbum podría llegar a los kioscos de Argentina entre fines de abril y mayo de 2026.
Esta edición tendrá 112 páginas y unas 980 figuritas, un salto importante respecto al álbum del Copa Mundial de la FIFA 2022 disputado en Qatar, que tenía 638.
El aumento se debe a que este Mundial contará con 48 selecciones, en lugar de las 32 tradicionales.
Una de las principales novedades es que los sobres traerán más figuritas que en ediciones anteriores. Según adelantó la empresa, cada paquete incluirá:
- 7 figuritas por sobre, en lugar de las 5 habituales
- Una posible octava figurita especial en sobres aleatorios
- Cartas coleccionables premium con jugadores destacados
- Apartados especiales para sedes y estadios del torneo
En cuanto a los precios, todavía no hay valores oficiales finales para todos los productos en Argentina, pero ya circulan estimaciones y precios de referencia para la colección. Estos serían los valores aproximados:
- Sobre de figuritas: entre $1.500 y $2.500 por paquete
- Álbum tapa blanda: alrededor de USD 3,50 en el mercado internacional.
- Álbum tapa dura: cerca de USD 15 en la preventa global.
- Caja de 24 sobres: cerca de $79.800 en la colección disponible en Argentina.
- Starter pack (3 sobres y accesorios): alrededor de $47.500