Ituzaingó se prepara para el Día de la Mujer con una vigilia artística en Casa Parque

El oeste del conurbano bonaerense palpita la previa del Día Internacional de la Mujer con una propuesta que invita a la reflexión a través del arte. Este sábado 7 de marzo a las 19:30hs, el espacio cultural Casa Parque, ubicado en el corazón de Villa Udaondo, será el escenario de "Trovar la vida: canciones por un mundo sin violencias".



La jornada, convocada conjuntamente por Casa Parque y la fundación Nueve Mujeres, funcionará como una vigilia artística. El objetivo es que las mujeres de Ituzaingó y zona oeste puedan contar con un espacio de encuentro, de cara a las movilizaciones que se realizarán el lunes 9 de marzo en diferentes puntos del país.

Las voces de la jornada: conocé a sus protagonistas





Durante este encuentro se dará la presentación del dúo musical Plutón en Libra. Este se encuentra conformado por dos artistas de vasta trayectoria que serán las anfitrionas de la noche: Analía Tripodi Paz, cantautora, comunicadora, viajera incansable y gestora cultural; y Ofelia Plantade, profesora de música, etnomusicóloga, arregladora y compositora de piezas teatrales.





Pero Ana y Ofelia no estarán solas. La propuesta musical se enriquecerá con la participación de destacadas cantoras invitadas que dirán presente a lo largo de la velada: Ana Grumberg, Graciela Poch, Kendy, Cecilia Ceraso, Victoria Depalma y Cynthia Rivero. Además del despliegue musical, los asistentes podrán disfrutar de una cuidada muestra fotográfica que complementará la experiencia visual de la noche.



Para quienes deseen sumarte a esta actividad cultural y artística, la organización detalló los siguientes requisitos para el ingreso: es necesario completar un formulario on-line y abonar el valor de la actividad que es $10.000 pesos. Luego será dada la dirección por los canales de comunicación del propio espacio.

Casa Parque: un oasis cultural en medio de Parque Leloir





El entorno no es un detalle menor. Casa Parque es un espacio artístico performativo emplazado en una zona reconocida como reserva natural ecológica. Sus paredes de vidrio desdibujan el límite entre el interior y el exterior, permitiendo que la mirada se pierda entre robles, coníferas y flores.



Declarado de interés por el Municipio de Ituzaingó, el lugar nace de una casa familiar que abrió sus puertas para fomentar el desarrollo cultural mediante talleres, cursos y residencias. Su premisa fundamental es clara: generar una expresión audiovisual en conexión directa con el entorno, permitiendo que la naturaleza misma influya en el proceso creativo de quienes lo habitan.