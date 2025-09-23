Ituzaingó: se viene el Festival "Todos por el piano" en Casa Sonora

La llegada de este centenario instrumento a Casa Sonora se vivió con mucha emoción, a tal punto que informaron dicho suceso a través de sus diferentes redes sociales mediante un comunicado. "Recibimos la donación de un piano de cola Steinway del año de 1914", señalaron en aquel entonces desde este espacio ituzainguense.



En aquella ocasión se había remarcado la necesidad de someter a este piano a una "restauración completa" para que el mismo pueda volver a ser de utilidad. Según lo indicado, en aquel comunicado de la entidad cultural, la restauración y puesta en funcionamiento de dicho piano tiene un costo de $7.500 dólares por lo cual habían decidido iniciar una campaña para juntar fondos destinados a este fin en particular.

En este contexto, la Casa Sonora -la cual se encuentra ubicada en Rondeau 173 (Ituzaingó Sur)-le ha informado a su "querida comunidad" que llevará adelante el Festival "Todxs por el piano". Este evento cultural con fines recaudatorios se desarrollará, a partir de las 18:00hs, el próximo sábado 11 de octubre.



Esta misma será una jornada llena de "música, encuentro y alegría colectiva", destacaron desde la propia Casa Sonora. Resulta interesante señalar que el tiempo necesario, para poner a punto este piano de 1914, es de aproximadamente 90 días y que las respectivas tareas estarán a cargo del técnico Daniel Lezcano.



La entrada a este evento será de $10.000 pesos para "sumar fuerzas en la campaña de restauración" de este histórico piano. Es así como, colaborando con el valor de la entrada, se podrá disfrutar de conciertos en vivo, muestras de talleres y exposiciones de cine.



Durante el festival también habrá una gran feria, ubicada en el patio de dicho espacio, como así también un buffet a precios populares. "Los esperamos felices para compartir y ser parte de este paso tan importante", indicaron desde Casa Sonora en la promoción de este evento tan especial.