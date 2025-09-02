Ituzaingó: septiembre llegó con nuevas promociones al Mercado Bonaerense Fijo

El programa Mercados Bonaerenses -política pública desplegada por el Ministerio de Desarrollo Agrario de la provincia de Buenos Aires- tiene presencia en más de 123 distritos bonaerenses. Es a través de esta iniciativa, como así también gracias a la articulación con los distintos municipios, que el gobierno de la provincia ha puesto en marcha la construcción de diferentes puntos fijos de comercialización directa de alimentos y productos.



En el caso de Ituzaingó, uno de los doce distritos que cuentan con un Mercado Bonaerense Fijo, este espacio ha logrado desarrollar una dinámica particular tanto con los productores como con los vecinos que asisten a diario. El mismo se encuentra ubicado en Caaguazú 2283 (Ituzaingó Sur) y ha permitido que vecinos y vecinas del partido cuenten con opciones claras a la hora de planificar sus compras pensando en el cuidado de las economías familiares.

Es así como, con el objetivo de incentivar y alentar la comercialización directa en este punto de cercanía, se pueden hallar interesantes ofertas en los diferentes puestos que conforman este espacio. Esto fomenta, al mismo tiempo, el diálogo y el vinculo directo entre quienes producen los alimentos y los consumidores finales, sin la necesidad que participen más intermediarios en dicha cadena.



Es necesario destacar que, además de los precios económicos, las personas también pueden acceder a increíbles promociones en el Mercado Bonaerense Fijo. Estas ofertas se actualizan todas las semanas pero también se destaca el 40% de ahorro abonando la compra de productos con Cuenta DNI de Banco Provincia.

Conocé las ofertas que el Mercado Bonaerense Fijo de Ituzaingó puso a disposición esta semana





El mes de agosto recién cursa sus primeros días y desde la coordinación del Mercado Bonaerense Fijo, ya han publicado las nuevas ofertas y promociones para que los vecinos y las vecinas de Ituzaingó puedan realizar sus compras y, al mismo tiempo, generar un ahorro en sus economías familiares. Las promociones actualizadas son las siguientes:



