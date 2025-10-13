Ituzaingó será sede de la tercera jornada de la FMS 2025

Uno nueva temporada de Freestyle Master Series - Argentina ha comenzado y, luego de haber atravesados dos jornadas increíbles, ha sido confirmada la sede para la realización de la tercera fecha de esta competencia. El sitio designado para albergar este evento, el próximo sábado 15 de noviembre, es nada más y nada menos que el Teatro Gran Ituzaingó (Mariano Acosta 55).



De esta manera grandes raperos y figuras del freestyle nacional como Stuart, Mecha, MP y Dybbuk competirán entre ellos con el objetivo de sumar puntos en su lucha por la obtención del actual título en disputa. Es importante destacar las presencias de Replik -quien ha vuelto al país luego de dos años sumando experiencia en la edición caribeña de FMS- y MP quien ya había confirmado su retorno para la alegría del público seguidor de la liga.



También debemos mencionar las destacadas participaciones de Teorema -representante de Chile, quien decidió quedarse para transitar una nueva temporada- como así también las de sorprendentes promesas del undergound como Exe, Sophia y Abel (quien consiguió el ascentro tras consagrarse campeón de FMS Under).



La cultura urbana, maravillosamente representada por el rap y el freestyle, se ha logrado instalar en el país como un fenómeno que suma cada vez más seguidores e interesados en sus diferentes propuestas. Es así como, con el correr del tiempo, se fueron creando diferentes ligas y competencias -muchas de estas en plazas y espacios públicos- que comenzaron a ser puntos de encuentro y divulgación de dicho movimiento cultural en diferentes distritos del país.



En el caso puntual de la FMS-Argentina, es necesario señalar que la misma es la principal liga del país con competidores que, edición tras edición, no paran de sorprender al público. Las entradas para la tercera jornada ya se encuentran a la venta, a traves de Tu Entrada, y las mismas tienen los siguientes valores:





Platea (Fila 1 a 15) - $53.760 pesos.

Platea (Fila 16 a 26) - $52.520 pesos.

Platea (Fila 27 a 34) - $48.160 pesos.

Pullman (Fila 1 a 9) - $47.040 pesos.

Pullman (Fila 10 a 17) - $43.680 pesos.

Pullman (Fila 18 a 22) - $41.440 pesos.

Pullman (Fila 23 a 24) - $39.200 pesos.

Escenario (incluye M&G, apto para mayores de 18 años) - $106.400 pesos.

M&G (no tiene validez como entrada, se debe comprar a la par de la misma) - $31.160 pesos.





"No te pierdad la oportunidad de ser parte de una nueva página de la historia y asegurá tu lugar en esta edición que promete ser inolvidable", indicaron desde la organización de la FMS-Argentina al momento de anunciar esta fecha en el partido de Ituzaingó.