Ituzaingó sumó sus primeras medallas en los Juegos Bonaerenses

Luego del acto protocolar y la apertura del evento -instancia que tuvo lugar este lunes 13 de octubre, en la ciudad de Mar del Plata- comenzaron oficialmente las instancias finales de esta 34° edición de los Juegos Bonaerenses. Es así como las delegaciones de los diferentes municipios de la provincia de Buenos Aires iniciaron su camino, a pura concentración, técnica y disciplina, en esta gran fiesta del deporte.



Es importante destacar que esta edición de la competencia cuenta con más de 30.000 finalistas de todo el territorio bonaerense, de los más de 480.000 inscriptos que atravesaron las etapas locales y regionales. Uno de los objetivos de los Juegos Bonaerenses, dentro de su amplia propuesta, es el de integrar a los distintos partidos de la provincia de Buenos Aires en un espacio deportivo y cultural, fomentando así la identidad local y provincial.



Teniendo en cuenta todo esto, la delegación del Municipio de Ituzaingó -integrada por atletas jóvenes y representantes de la tercera edad- comenzó a participar de las diferentes instancias definitorias. Durante la primera jornada los representantes ituzainguenses no escalaron posiciones en el medallero general, pero todo cambió a medida que transcurrieron las competencias del miércoles.

Es importante señalar que la delegación ituzainguense consiguió sumar preseas y escalar posiciones en el medallero. Este último -dominado hasta el momento, en los primeros diez lugares, por Almirante Brown, Lomas de Zamora, General Pueyrredon, La Matanza, Florencio Varela, Merlo, Moreno, La Plata, Pehuajó y Berazategui- lo ubica a Ituzaingó en el puesto 39, por encima de Chascomús, Navarro, Rauch, Maipú y Malvinas Argentinas.



En total se han cosechado 4 medallas (2 de oro y 2 de bronce); la primera de estas se obtuvo por intermedio de Sofía Alonso. La jóven patinadora, en la categoría sub 16 - Tercera C del Cenared, fue la encargada de hacerse con la medalla de oro. La segunda medalla (bronce) llegó de la mano del equipo de la Escuela N°501 en la competencia de Posta Mixta, en la caregoría +12 libre intelecual B, conformado por Agustín Gazzano, Jazmín Papalia, Ramiro Esposito, Abril Gómez y Tatiana Naranjo.



Las últimas dos medallas -bronce y oro- del día fueron obtenidas en las mismas disciplinas. "Rocio Durruty, categoría sub 14 del Colegio Ryan, se quedó con la presea de bronca en salto en alto", celebraron desde la Dirección Gral. de Deportes y Recreación del Municipio de Ituzaingó. Mientra que "Julieta Randazzo se quedó con una medalla dorada más para Ituzaingó, en la categoría sub 13 iniciación A", indicaron en relación a la medalla cosechada por la representante de Ituzaingó y el Cenared.