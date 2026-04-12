Ituzaingó tuvo una noche negra en el Parque San Martin

El Verde ganaba 2 a 0 con tantos de Ignacio Liporace y Alcides Miranda Moreira, pero Deportivo Merlo se lo dio vuelta con victoria por 3 a 2. Con este resultado, los dirigidos por Szeszurak siguen sin ganar, y este martes recibe a Arsenal.



Bajo una tarde-noche otoñal, en el Estadio José Manuel Moreno, se enfrentaron cara a cara, el “Depo” y el Verde, necesitado de una victoria para salir de la mala racha, pero se le escapó el triunfo.



La primera parte fue bastante discreta, con apenas algunas insinuaciones sin peligro por parte del local, y sin un dominador claro del juego.



Sobre el cierre de la primera etapa, el equipo de Guillermo Szeszurak rompió el cero: a los 44 minutos, Jonathan Maza mandó un centro desde un tiro de esquina y Alcides Miranda Moreira se la bajó a Ignacio Liporace, quien la empujó al gol, y puso la victoria parcial para Ituzaingó.



En la parte complementaria, Hugo Acevedo le tapó un mano a mano a Rodrigo Hernández. Más adelante, el Verde dio otro cachetazo, y nuevamente de pelota parada.



Un envío pasado de Matías Campusano y, por atrás de todos, apareció Alcides Miranda Moreira, quien metió un implacable cabezazo a los 52’ para estirar la ventaja de 2-0.



Después de duplicar la diferencia, Ituzaingó se quedó y Deportivo Merlo no bajó los brazos. Hernández avisó con un remate que se fue alto.



Sin embargo, en el minuto 60, llegó el descuento: Facundo Aguerre definió por el segundo palo tras un córner.



Aún con el resultado a su favor, el León tuvo dos chances inmejorables para convertir el tercero, ambas a través del ingresado Santiago Brotzman: primero en un cara a cara que contuvo el arquero Federico Tursi y, posteriormente, un zurdazo que salió por arriba del travesaño, despilfarró lo que era el primer triunfo del elenco ituzainguense.



La confianza del “Charro” no bajó y al Verde se le vino la noche. A los 76’, a raíz de un rebote, la pelota le quedó servida a Diego Aguirre, quien definió con un toque sutil para empatar la historia. Luego, el autor de la igualdad le pegó a quemarropa y Acevedo atajó.



No obstante, cuando el encuentro se moría, Merlo lo dio vuelta en el minuto 94 con un testazo de Aguirre, para darle un cierre increíble a este partidazo y dejó con las manos vacías a Ituzaingó.

Finalmente, el conjunto dirigido por el Búfalo Szeszurak no encuentra respuestas, se mantiene último en el Campeonato de la Primera B Metropolitana con tres puntos y sigue sin conocer la victoria.



Este martes a las 15.30, el Verde recibirá a Arsenal, uno de los punteros, en el Estadio Carlos Sacaan, obligado a conseguir su primer triunfo del año.