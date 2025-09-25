Ituzaingó: vuelve el "Ciclo de Jazz y Funk" a Parque Leloir

Este encuentro comenzó a desarrollarse, como parte de una iniciativa de la Dirección de Cultura del Municipio de Ituzaingó, para generar nuevos espacios de difusión para las bandas y los artistas de nuestra localidad. Durante todo 2024, las jornadas se fueron llevando adelante en distitnos espacios del Circuito Gastronómico de Parque Leloir.



De esta manera, los amantes de estos géneros musicales fueron encontrando un espacio para recrearse y disfrutar de variadas propuestas artísticas en un entorno rodeado de naturaleza. Es así como los últimos domingos de cada mes se fueron convirtiendo en citas impostergables para los vecinos y las vecinas del partido de Ituzaingó.

Este domingo 28 de septiembre, a partir de las 16:00hs, se desarrollará la primera edición de este año del Ciclo de Jazz y Funk de Ituzaingó. Dicho esto, es importante destacar que este gran encuentro musical tendrá lugar en el Complejo "Solaria" (Martín Fierro 2997) de Parque Leloir.



Vale la pena recordar que todas las fechas correspondientes al Ciclo de Jazz y Funk, tal cual fue confirmado por el área de cultura local, contarán con la participación de artistas y bandas locales. En esta oportunidad, se estarán presentando los conjuntos One Drop y ODS.



Esta iniciativa cultural "que fusiona lo mejor de la escena local con el ambiente natural de Parque Leloir" busca, entre otras cosas, que los presentes se encuentren con entretenimiento de calidad. "¡Te esperamos!", invitaron desde la cuenta oficial de la Dirección de Cultura del Municipio de Ituzaingó.