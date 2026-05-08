Ituzaingó y su "Historia desde Abajo"

El relato tradicional de los pueblos suele construirse sobre el pedestal de los próceres, las fechas fundacionales y en una ciudad, desde la nomenclatura de las calles. Sin embargo, la presentación del primer capítulo del PodCast "Memorias de la Patria Chica" sobre la historia de Ituzaingó, intenta desplazar el foco hacia la vereda, el club de barrio y la mesa familiar. Esta perspectiva, conocida como la "historia desde abajo", no busca ignorar a las personalidades, sino entender cómo la interacción social de los vecinos anónimos fue, en rigor, el motor real que moldeó la fisonomía del distrito.

El giro hacia lo cotidiano

Contar la historia desde la gente común significa democratizar el pasado. Ya no se trata solo de cuándo se inauguró una plaza, sino de cómo los vecinos se organizaron para cuidarla o qué transformaciones sociales ocurrieron en sus alrededores. Esta visión mejora sustancialmente la perspectiva histórica porque humaniza los procesos: los hechos dejan de ser eventos aislados y se convierten en consecuencias de la vida colectiva.

No se trata de conocer cuando se inauguró la parroquia San Judas y quienes fueron sus curas, sino que tan importante fue el aporte de esta parroquia en la formación social y política de los jóvenes, por ejemplo después del golpe del 55.



Al analizar a Ituzaingó bajo esta lupa, se percibe que los grandes hitos —como la autonomía municipal de 1994 o la llegada del ferrocarril— no fueron decisiones unilaterales de figuras de poder, sino la culminación de demandas y vivencias de una comunidad en constante fricción y crecimiento a lo largo de los años. La Historia de Ituzaingó en perspectiva, tiene tres dimensiones geográficas: la local, la regional y la nacional. Es una receta de tres ingredientes, si falta alguno, el resultado no es el que buscamos.

"La historia la construyen quienes habitan el espacio y le dan sentido con su trabajo diario", sostiene la narrativa de este nuevo capítulo histórico.

Vecinos de Villa Las Naciones colocando los carteles de las calles

¿Es una nueva perspectiva?

Si bien existen valiosos antecedentes bibliográficos sobre la historia de nuestra ciudad, esta es la primera vez que se sistematiza en un formato audiovisual centrado estrictamente en la "gente" como protagonista absoluta.



Tradicionalmente, la historiografía local se centraba en la gravitación de familias patricias o figuras políticas de peso. Este cambio de paradigma permite entender los procesos históricos de una manera mucho más orgánica: el cómo y el por qué se vuelven más claros cuando se observa la vida del trabajador, el comerciante y el inmigrante.



Este enfoque aporta datos cruciales que la historia "oficial" suele omitir:



Dinámicas de solidaridad: Cómo las sociedades de fomento suplieron la ausencia estatal en las décadas de 1950 y 1960 durante el golpe del 55.



Identidad barrial: La construcción de un sentido de pertenencia que trasciende los límites geográficos y se trasmite por generaciones.



Transformación del paisaje: Cómo el paso de "pueblo jardín" a núcleo urbano fue una negociación constante entre el vecino y el progreso con constante tensión y conflicto a lo largo de los últimos 80 años.



La formación de los jóvenes: Que instituciones de la vida social y política local, fueron las que formaron a los jóvenes en las distintas décadas y como influyeron en la dinámica social.



Sectores sociales en pugna: Como se resolvían las dinámicas de tensión entre los sectores sociales que convivían en la ciudad en cada época.

El impacto de la interacción social

La perspectiva de la interacción social permite entender, por ejemplo, que la cultura del "asado", una obra teatral en el barrio o la reunión en la vereda no son solo hábitos pintorescos, sino formas de resistencia cultural y consolidación de redes de apoyo. En un mundo globalizado, rescatar la historia mínima de Ituzaingó otorga a las nuevas generaciones una herramienta de interpretación de su propia realidad.



El análisis concluye que esta visión no solo es más inclusiva, sino técnicamente más precisa. Al no depender de la voluntad de una sola personalidad, el relato se vuelve menos sesgado y más representativo de la diversidad social que convive en nuestra ciudad.