Ituzaingó ya comenzó a vacunar contra la gripe

Comenzó la campaña de vacunación antigripal para los y las ituzainguenses: mayores de 65 años, grupos de riesgo (enfermedades respiratorias o cardíacas, diabéticos, pacientes inmunodeficientes, oncohematológicos y trasplantados), niños y niñas de entre 6 meses y 2 años de edad, embarazadas y personas en período de puerperio.



La gripe es una enfermedad viral respiratoria de alta transmisibilidad, que tiene mayor circulación durante los meses más fríos del año. Aunque la mayoría de las personas afectadas pueden recuperarse sin tratamiento médico, quienes tengan factores de riesgo pueden presentar complicaciones graves. En este sentido, la vacunación es la mejor manera de prevenir esta dolencia.



La campaña de inmunizaciones es totalmente gratuita, funciona de lunes a viernes de 8 a 17hs, en los siguientes vacunatorios de Ituzaingó:



CAPS Villa Ángela (Udaondo 950)



CAPS Gelpi (Gelpi 2156)



CAPS San Alberto (Pringles 2770)



CAPS Villa Las Naciones (Haití y Turquía)



CAPS 17 de Octubre (Alsina esquina Del Pretal)



CAPS Otharán (Zorrilla de San Martín 4249)



CAPS Adultos Mayores (Fragio 57) (de 8 a 15hs)



No es necesario llevar orden médica ni solicitar turno. La vacuna antigripal puede aplicarse junto a otras del calendario nacional, contra el neumococo o contra COVID19.



(+) Más información: Comunicate con la Subsecretaría de Salud al 2120-1870.

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