Jorge Daffunchio presenta su nuevo libro "Minniedades" en Moreno con entrada libre y gratuita

El reconocido autor Jorge Daffunchio, conocido popularmente por el público como Maldito Artista y llamado Daffy por sus amigos, llevará a cabo la presentación oficial de su nuevo libro titulado Minniedades. La actividad cultural tendrá lugar en el partido de Moreno, constituyéndose como una jornada abierta de interés para los vecinos y vecinas de la Zona Oeste.



El encuentro se desarrollará el jueves 8 de octubre a partir de las 19:30 horas. Además, se remarcó que la cita contará con entrada libre y gratuita, facilitando el acceso de todo el público a la propuesta literaria.

Ubicación y coordenadas de la jornada en Moreno

El evento del escritor Jorge Daffunchio se realizará en la sede de Antorchas Jazz Club, un reconocido punto de encuentro situado en el casco céntrico norte del municipio de Moreno. La dirección exacta del lugar es en la intersección de las calles Florencio Molina Campos y Camilli.



La ubicación geográfica del espacio dentro de Moreno resulta accesible para quienes quieran acercarse a disfrutar de la presentación. Al tratarse de una propuesta con modalidad de entrada libre y gratuita, no será necesario realizar ningún tipo de pago para ingresar al establecimiento de la calle Florencio Molina Campos y Camilli.

El concepto de la obra y la figura de Maldito Artista

La nueva obra firmada por Jorge Daffunchio, a quien en el ámbito artístico se lo conoce bajo el seudónimo de Maldito Artista o como Daffy entre sus amistades, se titula Minniedades. Este nombre responde a un particular juego de palabras que involucra a Minnie, la famosa pareja del ratón Mickey, personaje creado originalmente por Walt Disney.



A través de esta propuesta, el autor traslada su trabajo al plano local, convocando a la comunidad en las instalaciones de Antorchas Jazz Club en el corazón del casco céntrico norte del distrito de Moreno.

Detalles para asistir a la cita cultural

Quienes deseen formar parte de la jornada junto a Jorge Daffunchio podrán acercarse el próximo jueves 8 de octubre a las 19:30 horas al espacio ubicado en la esquina de Florencio Molina Campos y Camilli, en Moreno.