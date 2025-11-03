Jornada de vacunación antirrábica: Este miércoles se realizará un encuentro en Morón Sur

Este miércoles 5 de noviembre de 10 a 13 se estará llevando a cabo una jornada de vacunación antirrábica en Morón Sur, una propuesta destinada a perros y gatos mayores de 3 meses.





La iniciativa es llevada adelante por el Municipio de Morón con el objetivo de cuidar y proteger a las mascotas del distrito y a sus dueños y se realizará sin necesidad de turno previo en la Plaza del Museo Aeronáutico (Arana y Patagones, Morón Sur - UGC Nº6).





Según el Instituto Biológico Dr. Tomás Perón, la rabia es una enfermedad infecciosa mortal si no se hace la prevención necesaria, que afecta fundamentalmente al sistema nervioso. Es producida por un virus (el Virus de la Rabia) y se transmite por mordedura, lamedura y/o arañazos de animales mamíferos enfermos de rabia, como perros y gatos.





El organismo destaca que, entre la exposición (mordedura, lamido, arañazo) y la aparición de síntomas (período de incubación), pueden pasar 3 a 8 semanas y la herida cura pero, en el caso de que el animal estuviese con rabia, la infección continúa. Este período es variable y depende del sitio de inoculación del virus.

Combatiendo la enfermedad





La lucha contra la rabia transmitida por perros y gatos ha sido declarada de interés nacional en todo el país a través del dictado de la Ley Nº 22953, que constituye la ley nacional para el control de la rabia. En la provincia de Buenos Aires, han sido dictadas oportunamente y tienen vigencia los términos de la ley provincial Nº8056/1973 de lucha contra la rabia en todo el territorio provincial y su Decreto reglamentario Nº4669/1973.





Según las indicaciones a nivel nacional, la vacuna antirrábica debe aplicarse a perros y gatos con buen estado de salud a partir de los 3 meses de edad y revacunarse anualmente, o de acuerdo a las consideraciones del laboratorio productor de la vacuna utilizada.





Para poder proteger a tu mascota y a tus seres queridos de la rabia, este miércoles 5 de noviembre de 10 a 13 podés acercarte sin turno previo a la Plaza del Museo Aeronáutico (Arana y Patagones, Morón sur). La propuesta está destinada a perros y gatos mayores de tres meses de edad.